Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ — Finance.ua
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Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ

Финтех и Карты
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Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ
Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ
В октябре 2022 года количество операций с платежными картами, эмитированных украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка.
В НБУ отмечают, что клиенты активно пользуются платежными картами.
Так, розничные операции, осуществляемые с помощью платежных карт на территории Украины, главным образом обслуживают три платежных системы: MasterCard, Visa и Простір, добавляют в Нацбанке.
«На международные MasterCard и Visa приходится подавляющее большинство трансакций. Их инфраструктура обезопасена от физического влияния войны в одной стране, ведь интегрирована в международную сеть. Поэтому при наличии связи карточные платежи проводились бесперебойно. То же касается онлайн-платежей с использованием платежных карт» , — говорится в отчете.
При этом, отмечает Нацбанк, несмотря на сокращение покупательной активности, в октябре 2022 года количество операций с платежными карточками, эмитированными украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.
Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году, прежде всего из-за инфляции.
«Возможность почти беспрепятственно осуществлять карточные платежи в дальнейшем уменьшала роль наличных денег. Объемы банкнот и монет вне банков и в кассах финучреждений стремительно росли лишь в отдельные недели года, когда население опасалось временной остановки работы банков вследствие боевых действий или повреждения инфраструктуры. Однако эти страхи не реализовались: в целом рост наличных денег в экономике в этом году незначительно превышает прошлогоднее», — говорится также в отчете.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Економічна Правда
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