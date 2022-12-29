Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ Сегодня 14:36 — Финтех и Карты

Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году — НБУ

В октябре 2022 года количество операций с платежными картами, эмитированных украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка.

В НБУ отмечают, что клиенты активно пользуются платежными картами.

Так, розничные операции, осуществляемые с помощью платежных карт на территории Украины, главным образом обслуживают три платежных системы: MasterCard, Visa и Простір, добавляют в Нацбанке.

«На международные MasterCard и Visa приходится подавляющее большинство трансакций. Их инфраструктура обезопасена от физического влияния войны в одной стране, ведь интегрирована в международную сеть. Поэтому при наличии связи карточные платежи проводились бесперебойно. То же касается онлайн-платежей с использованием платежных карт» , — говорится в отчете.

При этом, отмечает Нацбанк, несмотря на сокращение покупательной активности, в октябре 2022 года количество операций с платежными карточками, эмитированными украинскими банками, выросло на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года.

Суммы расчетов картами выше, чем в прошлом году, прежде всего из-за инфляции.

«Возможность почти беспрепятственно осуществлять карточные платежи в дальнейшем уменьшала роль наличных денег. Объемы банкнот и монет вне банков и в кассах финучреждений стремительно росли лишь в отдельные недели года, когда население опасалось временной остановки работы банков вследствие боевых действий или повреждения инфраструктуры. Однако эти страхи не реализовались: в целом рост наличных денег в экономике в этом году незначительно превышает прошлогоднее», — говорится также в отчете.

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Економічна Правда По материалам:

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