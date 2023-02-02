ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн

Фондовий ринок
23
ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн
ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн
У 2022 році ПриватБанк скоротив прибуток на 14% до 30,25 млрд гривень у порівнянні з 2021 роком (прибуток становив 35,05 млрд гривен).
Як повідомляє пресслужба банку, це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором.
Зазначається, що з понад 1200 відділень щодня впродовж війни відкривалось в середньому 80% відділень. Крім того, банк протягом року відновив мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% і більше. Від початку війни банк забезпечив перенесення даних у хмарний сервіс міжнародного оператора.
Читайте також
Протягом року новими клієнтами банку стали понад 150 тисяч громадян. Через війну банк тимчасово запроваджував кредитні канікули, скасовував відсотки по кредитах на картках, комісії для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісії на більшість видів платежів.
Протягом 2022 року було видано 23,8 млрд грн малому та середньому бізнесу, що зумовило збільшення кредитного портфеля юридичних осіб після вирахування резервів на 58%.
Місце для вашої реклами
Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів.
В умовах зростання інфляції витрати зросли лише на 5% (0,9 млрд грн).

Довідка Finance.ua:

  • протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США;
  • за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку.

Валютні картки: що пропонують українські банки 💳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.