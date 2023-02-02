ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн — Finance.ua

ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

ПриватБанк скоротив прибуток до 30 млрд грн

У 2022 році ПриватБанк скоротив прибуток на 14% до 30,25 млрд гривень у порівнянні з 2021 роком (прибуток становив 35,05 млрд гривен).

Як повідомляє пресслужба банку, це попередні дані, до підтвердження річної фінансової звітності банку зовнішнім аудитором.

Зазначається, що з понад 1200 відділень щодня впродовж війни відкривалось в середньому 80% відділень. Крім того, банк протягом року відновив мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% і більше. Від початку війни банк забезпечив перенесення даних у хмарний сервіс міжнародного оператора.

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Протягом року новими клієнтами банку стали понад 150 тисяч громадян. Через війну банк тимчасово запроваджував кредитні канікули, скасовував відсотки по кредитах на картках, комісії для торгових підприємств та за зняття готівки, а також комісії на більшість видів платежів.

Протягом 2022 року було видано 23,8 млрд грн малому та середньому бізнесу, що зумовило збільшення кредитного портфеля юридичних осіб після вирахування резервів на 58%.

Для покриття підвищених кредитних ризиків за умов війни у 2022 році ПриватБанк сформував резервів на суму понад 14,5 млрд грн. Також протягом року було сформовано резерви під очікувані збитки внаслідок бойових дій: під втрати готівки та інших активів через руйнування приміщень та банкоматів.

В умовах зростання інфляції витрати зросли лише на 5% (0,9 млрд грн).

Довідка Finance.ua:

протягом 2022 року за допомогою сервісів ПриватБанку 4,5 млн українців здійснили понад 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону на понад 9 млрд дол. США;

за 2022 рік через ПриватБанк українці зробили майже 1 млрд переказів рідним та друзям з картки на картку.

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