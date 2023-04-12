Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому — Finance.ua

Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому Сегодня 17:01 — Личные финансы

Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому

ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.

Об этом сообщает ГК «Нафтогаз Украины».

«По многочисленным просьбам потребителей, ГК „Нафтогаз Украины“ и ООО „Газораспределительные сети Украины“ объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле», — сказано в сообщении.

Как отмечают в компании, все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные относительно вариантов передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.

Кто будет получать новые квитанции:

клиенты ГК «Нафтогаз Украины»;

Кропивницкого филиала «Газсети»;

АО «Днепрогаз»;

АО «Харьковгаз»;

АО «Харьковгоргаз»;

АО «Криворожгаз»;

АО «Донецкоблгаз».

В компании подчеркнули, что это также позволит снизить количество бумажных платежек и существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций.

В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.

Напомним, что получить счет можно:

в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;

на электронную почту (e-mail);

в терминалах самообслуживания;

Укрпочтой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.

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