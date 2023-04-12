Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому — Finance.ua
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Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому

Личные финансы
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Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому
Клиенты Нафтогаза будут получать счета по-новому
ГК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле.
Об этом сообщает ГК «Нафтогаз Украины».
«По многочисленным просьбам потребителей, ГК „Нафтогаз Украины“ и ООО „Газораспределительные сети Украины“ объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле», — сказано в сообщении.
Как отмечают в компании, все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные относительно вариантов передачи показаний и оплаты собраны в одном месте.
Кто будет получать новые квитанции:
  • клиенты ГК «Нафтогаз Украины»;
  • Кропивницкого филиала «Газсети»;
  • АО «Днепрогаз»;
  • АО «Харьковгаз»;
  • АО «Харьковгоргаз»;
  • АО «Криворожгаз»;
  • АО «Донецкоблгаз».
В компании подчеркнули, что это также позволит снизить количество бумажных платежек и существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций.
В личном кабинете my.gas.ua электронные квитанции будут поступать абонентам без изменения.
Напомним, что получить счет можно:
  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
  • на электронную почту (e-mail);
  • в терминалах самообслуживания;
  • Укрпочтой после 20 апреля, если вы выбрали печатный счет.

Справка Finance.ua:

  • годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится;
  • Многие украинцы сталкиваются с тем, что облгазы насчитывают некорректные объемы потребления газа и очень часто в сторону увеличения. В газоснабжающей компании НАК «Нафтогаз Украины» подсказали, что делать в такой ситуации; ;
  • Кабинет Министров сохранил льготную цену газа для производителей тепла, бюджетных организаций и общежитий еще на месяц — до 30 апреля 2023 включительно.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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