Клиентам банков предложат ультракороткие вклады — Finance.ua

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Клиентам банков предложат ультракороткие вклады

Личные финансы
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Клиентам банков предложат ультракороткие вклады
Клиентам банков предложат ультракороткие вклады
Нацбанк делает невыгодным для банков привлечение средств на текущие счета, поэтому банки постараются привлечь свободные средства клиентов в депозиты хотя бы на неделю.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«НБУ хочет избыток ликвидности в банковской системе, который может повлиять на курс, забрать с текущих счетов и перевести на срочные депозиты. Введение новых норм приведет к тому, что многие банки будут не только предлагать клиентам короткие депозиты, но и переводить эти средства или их часть на срочные депозиты, не важно, месячные, полугодовые или недельные. Просто, чтобы их забрать с текущих счетов и перевести на срочные вклады», — объяснил председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.
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В этом уверен и заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий.
«Банки будут проводить трансформацию текущих остатков, особенно в валюте, в срочные депозиты. И упор банков будет на том, чтобы не ухудшать существенно клиентский опыт и не ограничивать клиентов в доступе к своим средствам. Скорее всего, будут очень популярны вклады на короткие сроки, которые заменят сберегательные счета, по которым клиент имел доступ к своим средствам 24/7, но при этом считал эти средства сбережениями. Хотя для НБУ это текущий счет, и он также подпадает под все регуляции с новыми нормами обязательного резервирования», — сказал банкир.
Чтобы заставить клиентов мигрировать на депозиты, банки могут обнулить ставки по «сейфам» и «копилкам».
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«Повышение резервов ведет к тому, что если какой-то банк еще не пересмотрел эти продукты и не снизил процентные ставки по этим квазидепозитным продуктам, таким как „копилки“, то будет их максимально уменьшать. Думаю, что к середине весны по этим счетам будет либо 0%, либо очень близкая ставка. Мы постараемся переориентировать клиентов на депозиты. А направление размещения средств на счете по требованию будет приходить в упадок», — спрогнозировал начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
Наиболее близким к текущему счету с круглосуточным доступом к средствам станет 7-дневный срочный депозит.
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«Будут очень популярными, вероятнее всего, короткие вклады. Мы снизили ставку по вкладам по требованию и ввели депозиты на 7 дней, чтобы люди имели возможность не терять доходность или даже больше заработать. Но при этом иметь в коротком сроке доступ к своим средствам», — заявил Артур Муравицкий.
Первыми в Таскомбанке появились 7-дневные гривневые депозиты. «Теперь мы ввели валютные вклады на 7 дней и в оффлайне, и в онлайне. Мы надеемся переводить клиентов экономическими методами», — сказал банкир.
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ПУМБ сделал ставку на 14-дневные депозиты. «Мы где-то летом в прошлом году ввели двухнедельный гривневый депозит. А по валюте только на прошлой неделе ввели краткосрочный депозит на 2 недели. Уверен, что появятся продукты, возможно, и на неделю, — говорит директор департамента — трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль. — Возможно, возобновятся продукты с возможностью досрочного расторжения договора. Вопрос в том, под какие процентные ставки их будут предлагать».
«Помимо постепенного повышения ставок будет происходить переход на короткие сроки депозитов с автоматическими лонгациями каждые 7, 12, 14 дней. Мы такие вклады начали вводить. И другие игроки также будут определенные действия в этом направлении делать», — ожидает Артур Муравицкий.
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По материалам:
Finance.ua
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