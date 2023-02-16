Более триллиона: банкиры объяснили приток средств украинцев в банки — Finance.ua

Более триллиона: банкиры объяснили приток средств украинцев в банки Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Более триллиона: банкиры объяснили приток средств украинцев в банки

Украинцы держат в банках более 1 трлн грн в национальной и иностранных валютах.

Во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом», банкиры объяснили, почему, несмотря на отток депозитов в начале российского полномасштабного вторжения, с середины прошлого года происходит приток средств в банки, который в начале 2023 года дополнительно ускорился.

«У нас с июня остановились оттоки и началось возобновление депозитной базы. Это произошло после того, как население увидело, что банковская система работает надежно. Доверие вернулось и начался новый прилив вкладов», — рассказал председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.

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Отдельные игроки еще весной затормозили отток денежных средств. «Прошлый год походил на американские горки. В начале войны все банки почувствовали определенные оттоки, а в нашем банке уже с апреля начался рост депозитного портфеля. Сначала мы сконцентрировались на коротких депозитах. Но уже с лета мы вернулись к классической модели ценообразования, когда чем длиннее срок размещения, тем больше ставка», — отметил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

Банкир уверяет, что поведение клиентов не изменялось. «Клиенты пытались максимизировать свой доход, и почти 80% новых вкладов сейчас размещаются на срок год и более. Мы в 2022 году приросли депозитными средствами на 25%. За первые полтора месяца наш депозитный портфель вырос еще на 10%», — сообщил он.

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Росту срочных депозитов способствовало повышение учетной ставки НБУ в июне до 25%. «Это привело к постепенному повышению процентных ставок по депозитным вкладам. И соответственно уже с июня — июля, за счет повышения процентных ставок и большей привлекательности депозитных вкладов, началось постепенное наращивание по всей банковской системе депозитов населения», — пояснил Алексей Руднев.

Но прирост в большей степени обеспечивался текущими счетами, а не срочными вкладами. «Банковская система приросла ликвидностью, но по депозитам на начало 2023 года система еще не вернулась в состояние, которое было до войны. Деньги из банков не ушли, но их большая часть, которая в январе 2022 года находилась на депозитных счетах, сейчас все еще на текущих счетах», — рассказал директор департамента — трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

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Гарантия 100% вкладов была позитивно воспринята клиентами. Фонд гарантирования на период войны гарантирует все депозиты. Это также добавило определенных баллов клиентам", — считает Дмитрий Замотаев.

Рост остатков на текущих гривневых счетах имел дополнительную причину. «Еще фактор государственных банков и средств, которые связаны с выплатами армии и по социальным программам», — сказал заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий.

«После того как начались выплаты военным, эти остатки стали расти», — солидарен с ним Алексей Руднев.

Еще один фактор роста депозитов — предоставление Нацбанком украинцам возможности покупать валюту на депозит по льготному курсу. «Этот продукт ввели почти все банки. Система генерирует около $200 млн прироста за счет валютных вкладов», — подсчитал Алексей Руднев.

Новых клиентов банки получили и благодаря ФГВФО. «Мы являемся агентом по выплате депозитов банков, попавших в Фонд гарантирования. В прошлом году мы выплатили около 1 млрд грн по двум банкам — Мегабанку и Сичи», — сказал Артур Муравицкий.

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Фінансовий клуб По материалам:

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