Сколько денег держат украинцы в банках: данные ФГВФЛ — Finance.ua

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Сколько денег держат украинцы в банках: данные ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Сколько денег держат украинцы в банках: данные ФГВФЛ
Сколько денег держат украинцы в банках: данные ФГВФЛ
По состоянию на 1 января 2023 г. общая сумма вкладов физлиц (в том числе и ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1,051 трлн грн. За декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2023 года:
  • вклады в национальной валюте – 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за декабрь);
  • вклады в иностранной валюте – 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за декабрь).
В ФГВФЛ рассказали о структуре этих вкладов:
  • Соотношение гривневых вкладов к валютным в течение 2022 года почти не изменилось: соответственно 62,6% и 37,4% в начале года против 62,2% и 37,8% в конце.
  • Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2023 года составила 3%, а сумма их вкладов составила 118,8 млрд грн (11,3% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

Почему вклады растут

«В 2022 году, как и в 2021 и 2020 годах, зафиксировано увеличение суммы вкладов граждан в банках-участниках Фонда... Годовой прирост составил 375,9 млрд грн или 55,6%. Есть несколько факторов, обусловивших этот рост.
Во-первых, с 13 апреля 2022 года "Ощадбанк" стал участником Фонда, и это прибавило к нашей отчетности 129,7 млрд грн.
Второй фактор – переоценка гривневого эквивалента валютных вкладов в результате роста курса иностранной валюты (+95,5 млрд грн).
Но самое главное – мы фиксируем реальное увеличение остатков средств на счетах физлиц и ФЛП (+150,7 млрд грн). При этом реальный рост гривневых вкладов составил +139,2 млрд грн, а валютных составил +11,5 млрд грн», – пояснила замдиректора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
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Ольга Билай также отметила, что средства, поступавшие на счета граждан в банках-участниках Фонда как социальные выплаты, почти соответствуют объемам снятия наличных населением. Однако часть средств осталась в банках как в виде гривневых вкладов (в основном на текущих счетах), так и валютных.
На динамику увеличения суммы вкладов влияли социальные выплаты населению (в частности, предоставление финансовой помощи от государства и международных организаций), выплаты военнослужащим, а также проведение банками, Нацбанком Украины и Фондом мероприятий по сохранению и повышению доверия населения к хранению средств в банковских учреждениях в условиях военного положения.
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По материалам:
Finance.ua
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