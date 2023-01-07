Гарантируются ли государством вклады в небанковских финучреждениях: разъяснение — Finance.ua
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Гарантируются ли государством вклады в небанковских финучреждениях: разъяснение

Кредит&Депозит
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Гарантируются ли государством вклады в небанковских финучреждениях: разъяснение
Гарантируются ли государством вклады в небанковских финучреждениях: разъяснение
Фонд гарантирования вкладов физических лиц защищает вклады граждан и ФЛП только в банках и не выплачивает компенсаций по вкладам, размещенным в небанковских финучреждениях (кредитные союзы, финансовые компании и т.п.).
Об этом говорится в разъяснении проекта «Финкульта» Фонда гарантирования вкладов.
«Обращаем ваше внимание, что средства в кредитных союзах не гарантируются Фондом. Под гарантии Фонда подпадают только те вклады, которые размещены в банках-участниках ФГВФЛ», — говорится в сообщении.

Как проверить, является ли финучреждение участником ФГВФЛ

Проверить, является ли финансовое учреждение участником системы гарантирования вкладов, можно на сайте Фонда гарантирования.
Следует помнить, что участниками Фонда могут быть только банки.
Участие банков в Фонде обязательно, поэтому участниками Фонда гарантирования являются все украинские банки.
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Банки в Украине обретают статус участника ФГВФЛ в день получения банковской лицензии от НБУ, а данные о них вносятся в Реестр участников Фонда.
В подтверждение этого статуса банки получают свидетельство участника Фонда.
Актуальный перечень банков — участников размещен на сайте Фонда в разделе «Участники Фонда».
По номеру и дате выдачи свидетельства можно проверить, принадлежит ли это свидетельство опубликовавшему его учреждению.

Взаимодействие Фонда и банков-участников

Фонд гарантирования имеет право бесплатно получать от банка информацию о его деятельности, разъяснения по отдельным вопросам, любые документы, необходимые для осуществления проверки и выполнения Фондом других функций, предусмотренных законом о системе гарантирования вкладов.
Банк обязан предоставлять Фонду по его требованию или в соответствии с требованиями законодательства документы и другую информацию, необходимые для выполнения Фондом функций, предусмотренных законом.
Также банки предоставляют информацию, содержащую банковскую тайну, в порядке, установленном законом «О банках и банковской деятельности».

Максимальная сумма гарантий по вкладам

В Украине с 13 апреля 2022 года введены 100%-ные гарантии по банковским вкладам. Полные гарантии введены во время действия военного положения в Украине и в течение 3-х месяцев после.
Когда такой период завершится, максимальная гарантированная сумма составит 600 тыс. грн.
Поскольку закон, предусматривающий повышение гарантированной суммы с 200 тыс. грн (до войны) до 600 тыс. грн (через три месяца после отмены военного положения) вступил в силу 13 апреля 2022 года, то полное (стопроцентное) возмещение вкладов распространяется только на банки, решения об отнесении к категории неплатежеспособных были приняты после этой даты.
В Украине на 1 декабря 2022 года функционировали 67 банков.
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По материалам:
Finance.ua
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