НБУ показал рейтинг банков по вкладам (инфографика) — Finance.ua
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НБУ показал рейтинг банков по вкладам (инфографика)

Кредит&Депозит
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Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 ноября 2022 года в 67 банках находилось 869,9 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства по требованию — 563,2 млрд гривен).
Об этом говорится в данных регулятора.
НБУ показал рейтинг банков по вкладам (инфографика)
Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 307,7 млрд гривен. Также напомним, что депозитные вклады в гривне в ПриватБанке становятся доходнее. С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, что продлеваются на соответствующие сроки.
  • На втором месте государственный Ощадбанк — 151,7 млрд гривен.
Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года. Так, с 1 декабря и до конца текущего года для клиентов Ощадбанка остается действующей комиссия на уровне 1,3% за прием платежей.
  • На третьем месте — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 52,5 млрд гривен.
Далее следует частный Универсал Банк — 44,1 млрд гривен.
На пятом месте банк иностранных банковских групп Альфа-Банк — 42,4 млрд гривен.
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Ранее в банках рассказали, пользуется ли популярностью вклад валюта под депозит. Так, ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией в 200 млн долларов. По классическим депозитам в долларах и евро дохода нет — ставки в крупных банках на уровне 0,1% годовых.
Такой же доход будет в случае размещения гривны на депозит с конвертацией — по истечении срока клиент может забрать доллары или евро. Максимальная сумма такого вклада с покупкой валюты под депозит — 100 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • 8 декабря правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков. Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.
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По материалам:
Finance.ua
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