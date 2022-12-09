НБУ показал рейтинг банков по вкладам (инфографика) — Finance.ua

НБУ показал рейтинг банков по вкладам (инфографика) Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Как сообщает НБУ, по состоянию на 1 ноября 2022 года в 67 банках находилось 869,9 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства по требованию — 563,2 млрд гривен).

Об этом говорится в данных регулятора.

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 307,7 млрд гривен. Также напомним, что депозитные вклады в гривне в ПриватБанке становятся доходнее. С 1 декабря банк в государственном— 307,7 млрд гривен. Также напомним, что депозитные вклады в гривне в ПриватБанке становятся доходнее. С 1 декабря банк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для тех, что продлеваются на соответствующие сроки.

На втором месте государственный Ощадбанк — 151,7 млрд гривен.

Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года. Так, с 1 декабря и до конца текущего года для клиентов Ощадбанка остается действующей комиссия на уровне 1,3% за прием платежей.

На третьем месте — банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 52,5 млрд гривен.

Далее следует частный Универсал Банк — 44,1 млрд гривен.

На пятом месте банк иностранных банковских групп Альфа-Банк — 42,4 млрд гривен.

Ранее в банках рассказали , пользуется ли популярностью вклад валюта под депозит. Так, ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией в 200 млн долларов. По классическим депозитам в долларах и евро дохода нет — ставки в крупных банках на уровне 0,1% годовых.

Такой же доход будет в случае размещения гривны на депозит с конвертацией — по истечении срока клиент может забрать доллары или евро. Максимальная сумма такого вклада с покупкой валюты под депозит — 100 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

8 декабря правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых, а также повысить требования к обязательным резервам банков. Это будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

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