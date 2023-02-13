Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги — Finance.ua

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги Сегодня 12:01 — Кредит&Депозит

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят свои деньги

По состоянию на 1 января 2023 года в 67 банках находилось 933,6 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 606,9 млрд гривен). Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 333,9 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 166,7 млрд гривен.

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Далее идут банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 57,2 млрд гривен и частный Универсал Банк - 49,2 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк - 43,0 млрд гривен.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Национальный банк лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения с помощю повышения нормы резервирования банков по текущим средствам в феврале-марте.

Справка Finance.ua:

в январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки не изменились. Под какой процент сейчас можно разместить депозит в банке - читайте тут;

банкиры повышать ставки пока не собираются, ссылаясь на уже высокие уровни доходности депозитов, рыночные условия, конкурентную среду и экономическую целесообразность.

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