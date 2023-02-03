Как изменятся депозитные предложения банков — Finance.ua

Как изменятся депозитные предложения банков 03.02.2023, 13:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк продолжает активно бороться с инфляцией и девальвацией гривны. От этой политики регулятора должны выиграть и держатели депозитов. Ведь принимаемые НБУ меры заставят финансистов активнее привлекать деньги населения и бизнеса, а значит — и повышать ставки по ним.

С 11 февраля вступают в силу новые нормативы резервирования, принятые Правлением НБУ 26 января. С этой даты банки вынуждены будут, в частности, заморозить на корсчете НБУ вместо 5% уже 10% объема размещенных у них средств в нацвалюте по требованию и гривне на текущих счетах юридических и физических лиц. Под средства СКВ (по требованию и на текущих счетах) придется заморозить еще больше — 20% от привлеченных объемов (ранее 15%).

При этом регулятор планирует и дальше закручивать гайки по резервированию.

С 11 марта будут дополнительно повышены на 10 п.п. нормативы резервирования по средствам до востребования и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в национальной, так и в иностранной валютах. При этом эту часть резервов финансисты не смогут сформировать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

То есть банкам придется дополнительно обездвижить значительные средства в гривне на своих корсчетах без возможности их вложения в доходные активы.

В результате потребность именно в гривневых депозитах у банков вырастет в разы. Поскольку норматив резервирования по срочным ресурсам ниже, чем по текущим счетам. Следовательно, банки будут заинтересованы в привлечении средств именно на депозиты. По расчетам Нацбанка, это не только снизит давление на валютный рынок, но и заставит финансистов улучшать депозитные условия, прежде всего, за счет повышения их доходности.

Как это отразится на депозитных ставках

Все опрошенные банкиры повышать ставки пока не собираются, ссылаясь на высокие уровни доходности депозитов, рыночные условия, конкурентную среду и экономическую целесообразность.

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Но из-за повышения нормативов резервирования изменения обязательно будут, считает Игорь Левченко, начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Банкам придется увеличить процентную ставку по депозитным счетам, на которые не распространяются новые нормативы резервирования. Или сознательно пойти на уменьшение процентных ставок по текущим счетам и уменьшение остатков на них.

«Логично, что банки будут увеличивать ставки по срочным депозитам, чтобы изменить структуру портфеля в сторону их наращивания, с целью дальнейшего размещения привлеченных средств от населения», — считает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов АО «Кредобанк».

«Постепенное увеличение нормативов резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах увеличит их себестоимость для банков», — поддерживает коллегу Дмитрий Коваленко, директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка.

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Он считает, что процентные ставки по текущим счетам физических лиц останутся на действующем уровне или незначительно снизятся в начале весны. А вот по срочным вкладам в гривне «рынок будет продолжать предлагать привлекательные условия».

Что касается валютных депозитов, то, как считает Игорь Левченко, «некоторые банки могут пойти на шаг по повышению комиссий за хранение валютных средств или, возможно, к практике процентных ставок», — говорит он.

Он напоминает, что в 2013 году увеличение нормы резервирования по валютным вкладам заставило банки «начать процесс уменьшения процентных ставок по валютным вкладам и частичную трансформацию клиентских средств из валюты в гривневые остатки».

Справка Finance.ua:

НБУ с 21 октября 2022 года разрешил украинцам покупать у него валюту по официальному курсу с последующей обязательной продажей валюты Нацбанку.

Граждане получили возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит минимум 6 месяцев в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции.

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