Украинские банки прогнозируют рост объемов фондирования и срочности депозитов — Finance.ua

Украинские банки прогнозируют рост объемов фондирования и срочности депозитов Сегодня 13:02 — Кредит&Депозит

Украинские банки прогнозируют рост объемов фондирования и срочности депозитов

В четвертом квартале 2022 года объемы привлеченных банками средств (фондирование) от клиентов увеличились, а средняя стоимость возросла. Доля обязательств в иностранной валюте растет уже два квартала подряд.

Об этом сообщает Национальный банк Украины по итогам опроса банков.

Согласно данным, в конце прошлого года рекордная доля банков (95%) отчитывалась о росте объемов средств как домохозяйств, так и корпораций. Объемы оптового фондирования, к которому относится, в частности, долгосрочное рефинансирование НБУ, сокращались четыре квартала подряд.

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«Около половины респондентов сообщили о повышении в IV квартале стоимости средств домохозяйств и бизнеса, также возросла доля финучреждений, у которых увеличилась стоимость оптового фондирования. Банки ожидают сохранения этих тенденций в ближайшие три месяца», — сообщает регулятор.

В первом квартале 2023 года банки прогнозируют рост привлечений от населения, однако снижение объемов оптового фондирования и средств корпораций.

Относительно срочности фондирования, она продолжает сокращаться, но меньше, чем в предыдущие периоды. В то же время, впервые с начала опроса в 2021 году банки ожидают роста срочности депозитов в следующие 12 месяцев.

Также банки улучшили прогнозы по объемам капиталов. 39% респондентов по сравнению с 45% в ІІІ квартале прогнозируют в ближайшие 12 месяцев уменьшение капитала из-за сокращения активов, негативных изменений в экономике и регуляторных требований.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам;

НБУ уже принял ряд решений, в частности, повысил нормы обязательного резервирования совокупно на 10% и разрешил половину от обязательных резервов формировать за счет бенчмарк ОВГЗ.



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УБР По материалам:

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