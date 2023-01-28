Сколько депозитов по официальному курсу уже открыли украинцы — данные НБУ Сегодня 16:09 — Кредит&Депозит

Сколько депозитов по официальному курсу уже открыли украинцы — данные НБУ

С конца октября 2022 года уже более 45 тысяч соответствующих депозитных договоров подписали украинцы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«По состоянию на сегодняшний день подписали более 45 тысяч депозитных сделок на общую сумму около $150 млн. Это и есть тот спрос, который нам удалось убрать с рынка, и этот продукт выступил одним из инструментов, за счет которого НБУ достигает поставленной цели», — заявил он.

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По его словам, ситуация на валютном рынке достаточно «контролируемая и устойчивая».

«У нас достаточно инструментов и ресурсов, чтобы обеспечить ситуацию», — сказал он.

НБУ с 21 октября 2022 года разрешил украинцам покупать у него валюту по официальному курсу с последующей обязательной продажей валюты Нацбанку.

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Граждане получили возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит минимум 6 месяцев в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции.

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Фінансовий клуб По материалам:

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