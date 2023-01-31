Нацбанк нашел способ повысить ставки по депозитам — Finance.ua
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Нацбанк нашел способ повысить ставки по депозитам

Кредит&Депозит
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Нацбанк нашел способ повысить ставки по депозитам
Нацбанк нашел способ повысить ставки по депозитам
Национальный банк Украины повышает для банков нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это будет стимулировать повышать ставки по срочным депозитам.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
С 11 февраля дополнительно повышаются на 5 п. п. нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и денежным средствам на текущих счетах. Это на прошлой неделе анонсировал глава Национального банка Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга по решениям, касающимся монетарной политики.
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Так, с 5% до 10% по средствам в национальной валюте и с 15% до 20% по средствам в иностранной валюте возрастут нормативы формирования банками обязательных резервов:
  • по денежным средствам по требованию и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц;
  • по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций.
При этом по срочными средствам на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной — на уровне 10%.
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По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, который банки должны будут формировать, увеличится ориентировочно на 73 млрд грн.
«Соответствующий шаг будет способствовать снижению профицита ликвидности в банковской системе, что побуждает банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков. Национальный банк ожидает, что в результате будут расти как ставки по гривневым активам, так и доля срочных депозитов в банковской системе», — заявляют в Нацбанке.
Кроме того, с 11 февраля расширяется перечень облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов.
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Кроме бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с ISIN UA4000227094 и UA4000227102. Добавленные выпуски ценных бумаг впервые размещались Министерством финансов на первичных аукционах 24 января 2023 года.
«Такой шаг будет побуждать банки и в дальнейшем увеличивать активность на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит активизировать внутренний долговой рынок и избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году», — добавил регулятор.
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По материалам:
Finance.ua
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