Рожкова: НБУ лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения — Finance.ua

Рожкова: НБУ лишит банки возможности зарабатывать на остатках с текущих счетов населения Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

НБУ уже принял ряд решений, в частности, повысил нормы обязательного резервирования совокупно на 10% и разрешил половину от обязательных резервов формировать за счет бенчмарк ОВГЗ.

Об этом написала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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Все это уже оживило внутренний рынок по сравнению с прошлым годом. Даже дочки международных банковских групп впервые с начала полномасштабного вторжения активизировались на этом рынке, несмотря на декларируемое ими ранее отсутствие лимитов на вложения в ОВГЗ.

Что это значит для банков?

«Повышение нормы резервирования по текущим средствам населения еще на 10%, начиная с марта 2023 года. И не просто повышение. Но и невозможность покрывать эти экстрарезервы за счет ОВГЗ. Они не смогут зарабатывать на этих остатках ничего. Не справедливо? Еще как справедливо» , — написала она.

К сожалению, банки, руководствуясь краткосрочными коммерческими целями, совсем не спешили повышать ставки по депозитам после поднятия ключевой ставки, несмотря на многочисленные вербальные интервенции со стороны НБУ.

В результате имеем опасный для финансовой стабильности значительный по объемам «навес» в виде остатков на текущих счетах ежемесячно увеличивающегося населения. И не за счет конкуренции или маркетинговых усилий. Скорее вопреки отсутствию каких-либо усилий со стороны банков.

Два основных фактора роста: социальные и другие выплаты правительства и ограничения на снятие наличных, которые ввел НБУ 24 февраля прошлого года.

«При условии постепенной отмены ограничений, эти средства мгновенно окажутся на наличном рынке. И, с одной стороны, будут давить на наличный курс, с другой — ухудшат состояние ликвидности банков», — сказала она.

Так что расчет на то, что потенциальные потери доходов заставят банки повысить привлекательность срочных депозитов.

Относительно учетной ставки, прогнозов

По словам Рожковой, сюрпризов с ключевой ставкой не было: ставка осталась на уровне 25% годовых, без изменений. Это соответствовало ожиданиям экспертов. Но из-за усиления рисков безопасности и негативных последствий для экономики после террористических атак на энергетическую инфраструктуру, мы ухудшили макроэкономический прогноз в части роста ВВП.

Из положительного в макропрогнозе — отсутствие эмиссионного финансирования бюджетного дефицита, начиная с 2023 года, при условии:

— ритмичности поступления международной помощи (которая уже анонсирована);

— восстановления внутреннего долгового рынка, как это предусмотрено Меморандумом с МВФ.

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