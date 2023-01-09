НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет ОВГЗ — Finance.ua

НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет ОВГЗ Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет ОВГЗ

Нацбанк, как и анонсировалось, предоставил банкам возможность покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Так, при формировании ОР во время нового периода их содержания, начинающегося с 11 января 2023 года, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045», — объяснил регулятор.

Соответствующие ценные бумаги впервые размещались Минфином на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года (полуторагодичные ОВГЗ по ставке 19,25% с погашением в августе 2024 года, от их размещения удалось привлечь 1,077 млрд гривен).

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«По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и поможет избежать соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы», — пояснили в НБУ.

Соответствующие изменения приняты решением Правления НБУ от 5 января 2023 года, которое вступает в силу 10 января 2023 года.

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков.

"Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования).

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы", — пояснили в НБУ.

Справка Finance.ua:

в декабре 2022 года НБУ анонсировал введение комплекса мер, направленных на усиление монетарной трансмиссии и активизацию внутреннего долгового рынка;

одна из них — предоставление возможности банкам покрывать часть ОР за счет бенчмарк-ОВГЗ;

ранее НБУ имплементировал еще одну меру из соответствующего комплекса, повысив нормативы формирования банками обязательных резервов.



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