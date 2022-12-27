Правительство с начала войны уплатило по ОВГЗ на 80 миллиардов больше, чем привлекло — Finance.ua

Правительство с начала войны уплатило по ОВГЗ на 80 миллиардов больше, чем привлекло Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

За время войны украинское правительство привлекло от размещения гособлигаций на около 80 млрд грн в эквиваленте меньше, чем направило на выплаты по ним.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, с 24 февраля Украина на аукционах по продаже ОВГЗ привлекла 149,8 млрд грн, 1,7 млрд долл. и 977,3 млн евро. На погашение по внутренним долговым бумагам направлено 213,3 млрд грн, 2,4 млрд долл. и 662,6 млн евро.

Таким образом, за более чем 10 месяцев полномасштабной войны рф против Украины выплаты правительством по гривневым ОВГЗ превысили объем привлечения на 63,6 млрд грн, долларовыми — на 28,8 млрд грн, по бумагам в евро привлечения превысили выплаты на 12,2 млрд грн в эквиваленте.

По курсу НБУ сумма, на которую совокупные выплаты превысили займы, составляет более 80 млрд грн в эквиваленте.

Отмечается, что с апреля по август, а также в октябре и с начала декабря выплаты правительства по погашениям ОВГЗ превышали займы на внутреннем долговом рынке. В частности, по итогам почти четырех недель декабря — на 15,2 млрд грн.

В марте, сентябре и ноябре правительство привлекло средств больше, чем потратило на погашение внутренних государственных облигаций.

Самый большой объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами. Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 2,7 млрд грн и 9 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.