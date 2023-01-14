За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua

За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке Сегодня 17:28 — Кредит&Депозит

За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

В декабре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 3,5 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте снизились на 0,1 п.п. до 0,6%.

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За 2022 год ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,3% до 10,7% годовых, по валютным выросли с 1,0% до 1,4% годовых.

Таблица: РБК-Украина

Депозитный портфель банков за 2022 год вырос на 26,0% до 1894 млрд гривен, в т.ч. населения выросло на 29,3% до 9030 млрд гривен, предприятий выросло на 18,2% до 909 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 года в национальной валюте составили 35,1% годовых. По сравнению с декабрем 2021 ставки выросли 1,4 п.п.

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