За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке — Finance.ua
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За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

Кредит&Депозит
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За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке
За год ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке
В декабре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2021 года ставки выросли на 3,5 п.п.
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте снизились на 0,1 п.п. до 0,6%.
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За 2022 год ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,3% до 10,7% годовых, по валютным выросли с 1,0% до 1,4% годовых.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Депозитный портфель банков за 2022 год вырос на 26,0% до 1894 млрд гривен, в т.ч. населения выросло на 29,3% до 9030 млрд гривен, предприятий выросло на 18,2% до 909 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
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Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 года в национальной валюте составили 35,1% годовых. По сравнению с декабрем 2021 ставки выросли 1,4 п.п.
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По материалам:
РБК-Україна
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