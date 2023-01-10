Банкиры объяснили, что будет влиять на депозитные ставки в этом году — Finance.ua
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Банкиры объяснили, что будет влиять на депозитные ставки в этом году

Кредит&Депозит
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Банкиры объяснили, что будет влиять на депозитные ставки в этом году
Банкиры объяснили, что будет влиять на депозитные ставки в этом году
Депозитные ставки ниже, чем ожидают клиенты, но есть несколько факторов, которые учитывают банки, когда определяют ставки по своим депозитным программам.
Об основных факторах влияния банкиры рассказали в проекте «25 ведущих банков Украины во время войны».

Что повлияет на депозиты в этом году

Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн предупредил, что «при условии неопределенности основных составляющих ситуации в стране в военное время сверхсложно прогнозировать ситуацию на банковском рынке вкладов».
Но понятно, что на рынок депозитов в конце 2022 — начале 2023 года будут влиять прежде всего война и уровень доходов населения.
«Потом — инфляция и уровень учетной ставки НБУ», — добавляет директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.
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«Кроме того, индикатором поведения станет изменение курса иностранной валюты и экономических показателей в стране: инфляция, размер учетной ставки, доходы населения, уровень безработицы и миграционные процессы», — считает член правления ОТП Банка по развитию розничного бизнеса Олег Клименко.
Кроме того, по словам члена правления ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, основные факторы влияния — военные действия и успеваемость ВСУ на поле боя, курсовая стабильность и инфляция.

Доходность

Прогнозировать доходность на рынке депозитов сложно, поскольку финансовые и военные факторы действуют одновременно.
«Что касается процентных ставок по депозитам, то здесь не ожидаем больших колебаний», — говорит Олег Клименко.
Однако ситуация начала меняться: крупнейший банк страны — ПриватБанк, весь год державший максимальную ставку по гривневым депозитам на уровне 6% годовых, в декабре поднял ставку сразу до 9%. Средняя ставка у крупнейших игроков рынка за год выросла с почти 9% до более чем 12%.
В Райффайзен Банке добавляют, что ситуацию на рынке депозитов продолжит определять потребность банков в средствах для кредитования.
«Банки понемногу возобновляют кредитование, соответственно растет потребность в ликвидности. Мы ожидаем дальнейшего роста депозитных ставок. ПУМБ уже в среднем увеличил доходность депозитов на 0,5–2% в зависимости от суммы вклада и срока программы», — рассказал Дмитрий Коваль.
Это позволит увеличить портфели банков.
«Поведение и склонность клиентов к размещению средств на срочные депозиты уже начали меняться в сторону роста остатков средств на них. Влияют на это прежде всего успехи ВСУ на фронте, денежно-кредитная политика НБУ и макроэкономические показатели. В последние месяцы мы наблюдаем устойчивую динамику роста средств клиентов на срочных депозитах, по которым клиенты получают большие проценты», — объяснил Олег Клименко.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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