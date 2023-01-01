Депозиты в Украине во время войны: есть ли угроза для вкладчиков банков — Finance.ua

Депозиты в Украине во время войны: есть ли угроза для вкладчиков банков Сегодня 19:14 — Кредит&Депозит

Депозиты в Украине во время войны: есть ли угроза для вкладчиков банков

Украинцы продолжают доверять банкам, несмотря на войну, вкладчики проблемных банков на период военного времени могут рассчитывать на 100% возмещение своих средств.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в интервью в рамках проекта «Завтрак с 1+1».

На вопрос, когда вкладчикам ждать возврата денег, если банк лопнул, председатель ФГВФЛ ответила:

«20 рабочих дней — это тот предельный срок, который Фонд гарантирования берет, чтобы начать выплаты. У вас есть две опции — вы сможете либо прийти в один из банков-агентов, либо вовсе не выходить из дома и осуществить это получение через онлайн-сервис. У нас есть четыре банка, которые принимают средства онлайн, и все. Вам не нужно никаких заявлений, не нужно никаких других действий — просто паспорт и код, если в отделение банка, или пройти идентификацию онлайн, если это выплата онлайн».

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По ее словам, такие же правила распространяются и на вынужденных переселенцев.

«Если это гражданин Украины, нет значения, где физически он находится. Система онлайн-выплат собственно и была внедрена для тех людей, которые вынуждены временно находиться либо не на территории Украины, либо не в тех регионах, где они жили, то есть переселенцев. Почти 50% выплат, которые сделал Фонд гарантирования с начала войны, были осуществлены в онлайн-способ», — подчеркнула Рекрут.

Она сообщила, что во время полномасштабной войны вкладчикам проблемных банков вернули 5,6 млрд грн, причем почти половина из этих средств была выплачена онлайн без физического вмешательства клиента.

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Глава ФГВФЛ напомнила, что с апреля текущего года вклад гарантируется в размере 100%.

«Не зависит, какая сумма у вас была на счете в банке — 500 гривен или миллион. Включая начисленные проценты, вам все это будет возвращено за счет Фонда гарантирования», — подчеркнула она.

Рекрут заверила, что украинцы продолжают доверять отечественным банкам.

«Темпы роста депозитов в этом году после начала полномасштабной войны даже превышают некоторые довоенные показатели. Люди понимают, что держать средства в банке как минимум физически безопаснее. Во-вторых, 100-процентная гарантия, о которой мы сейчас говорим, показала себя в действии. Люди сейчас уверены, что, что бы ни случилось, они получат свои средства обратно. Третье — после начала войны существенно выросли онлайн-платежи. Потому что не всегда люди могут сейчас что-то пойти купить физически. С начала января по конец октября вклады физических лиц выросли почти на 18% и составляют почти 970 млрд грн. Мы видим, что банковская система на сегодняшний день стабильна, полностью выполняет свои функции а также доказала свою надежность для людей и для бизнеса», — сообщила она, добавив, что 100% гарантия распространяется только на период военного времени и три месяца после окончания войны. После этого сумма гарантирования будет составлять 600 тыс. грн.

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ТСН По материалам:

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