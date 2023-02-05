Банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев — Finance.ua

Банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев Сегодня 16:27 — Личные финансы

Банки готовятся менять условия обслуживания счетов для украинцев

В банках Украины уже накоплено огромное количество денег, что негативно влияет на валютный рынок, а также способствует раскручиванию маховика инфляции. Чтобы сократить влияние денег в банковской системе на курс и рост цен, НБУ принял решение ужесточить требования к обязательным резервам банков. Этот шаг должен мотивировать банки активнее привлекать средства на срочные вклады, то есть приведет к росту ставок по депозитам сроком от 1 до 12 месяцев. А вот условия по счетам по требованию банки будут менять так, чтобы клиентам было невыгодно хранить на них средства.

Об этом пишет Фокус.

«Последние изменения нормативов обязательных резервов (ОР) будут иметь несколько аспектов для банков: увеличение общего размера обязательных резервов, увеличение относительного веса средств по требованию в базе для расчета резервов и включение отдельных выпусков ОВГЗ в активы, за счет которых можно выполнять требования по обязательных резервов. В результате банки увеличат остатки средств на корсчетах в НБУ, которые не приносят банкам дохода, возрастут относительные стимулы привлекать срочные средства вместо средств по требованию, а также возрастет спрос на ОВГЗ», — пояснил аналитик стратегического развития банка «Пивденный» Константин Хведчук.

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По его мнению, ожидается определенное повышение ставок банков как по гривневым срочным депозитам, так и по валютным.

«Повышение обязательных резервов по средствам по требованию снижает маржу, которую банки зарабатывают на этих средствах. Поэтому вполне вероятно, что они снизят ставки, которые платят за средства по требованию, и будут пытаться привлекать срочные вклады», — отметил эксперт.

Валерий Овчинников, руководитель управления менеджмента активов и пассивов ПУМБ , напомнил, что 11 января на 5% уже произошло повышение норм НБУ по резервированию, и это примерно на 60 млрд грн увеличило обязательные резервы банковской системы.

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«Неизменные, относительно низкие нормы НБУ по срочным депозитам будут помогать банкам, но не существенно, потому что в условиях военного положения надеяться на то, что клиенты массово начнут размещать средства на срочные депозиты только из-за наличия там оплаты, маловероятно и не соответствует практике. В лучшем случае могут появиться короткие депозиты вместо платы по счетам по требованию, но это решение не по существу, а по форме может только усложнить операционные процессы работы банков», — отметил Валерий Овчинников.

Скорее всего, новые нормы резервирования вынудят банки пересмотреть ставки по счетам «по требованию» — кто-то совсем уберет из своей линейки продуктов вклад с возможностью свободного пополнения и снятия, а кто-то сократит доходность до 0,1-1% годовых.

«В результате повышение норм резервирования приведет к резкому уменьшению привлекательности средств „по требованию“ для банков. Финучреждения, в принципе, предпочитают привлекать срочные средства, а при увеличенных нормативах резервирования этот вопрос становится особо острым. Но не следует забывать о другой стороне этого вопроса — клиентов банков, даже несмотря на огромную разницу между ставками „по требованию“ и срочными вкладами выбирают первые», — отметил Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банк а.

Справка Finance.ua:

НБУ с 11 февраля на 5 п. п. (с 5% до 10% — в национальной валюте и с 15% до 20% — в иностранной валюте) повысил нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам по требованию и денежным средствам на нынешних счетах юридических и физических лиц;

а с 11 марта будут повышены еще на 10 п. п. нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам «по требованию» и денежным средствам на текущих счетах физических лиц как в гривне, так и в иностранных валютах.

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Фокус По материалам:

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