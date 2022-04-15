Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице

Сегодня 16:03Личные финансы
69
Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столицеКличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице
Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.
Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил после состоявшегося сегодня заседания Киевского городского совета.
«Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошлого отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их», — сказал Виталий Кличко.
Он напомнил, что городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов — несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.
«Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которые установят на уровне государства. Сегодня же мы делаем то, что можем, и то, что зависит от нас», — подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • в Украине изменят правила расчета платежей за воду из-за большого количества беженцев, которые оставили свои дома и не могут снимать показания со счетчиков;
  • жителям Харькова спишут все начисленные суммы за коммунальные услуги с 24 февраля до конца войны;
  • министр социальной политики рассказал о последствиях неуплаты коммунальных услуг.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги быстро 💸

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.