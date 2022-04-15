Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице — Finance.ua

Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице

Сегодня 16:03 — Личные финансы

Кличко сообщил, будут ли повышать тарифы на горячую воду в столице

Киев оставит тарифы на горячую воду и тепловую энергию на ее приготовление на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил после состоявшегося сегодня заседания Киевского городского совета.

«Сегодня, в условиях военного положения, когда люди оказались в сложном финансовом положении, мы приняли важное решение о предоставлении коммунальных услуг в столице. Это решение обеспечит применение до 31 мая тарифов на горячую воду и тепловую энергию для ее приготовления на уровне прошлого отопительного сезона. То есть мы продлим действие этих тарифов, не повышая их», — сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что городским властям удалось сдержать тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021-2022 годов — несмотря на значительный рост затрат на производство этих услуг.

«Дальнейшая корректировка стоимости будет зависеть от цены на газ, которые установят на уровне государства. Сегодня же мы делаем то, что можем, и то, что зависит от нас», — подчеркнул Виталий Кличко.

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