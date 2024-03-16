Клавиатура для ног: японцы придумали новое устройство (фото) — Finance.ua

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Клавиатура для ног: японцы придумали новое устройство (фото)

Технологии&Авто
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Клавиатура для ног: японцы придумали новое устройство (фото)
Клавиатура для ног: японцы придумали новое устройство (фото), Фото: Sanwa Supply
Японское устройство Sanwa Supply 400-MA179 позволяет помогать себе ногами при печати на клавиатуре.
О нем рассказывает сайт Tom’s Hardware.
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Гаджет имеет три педали для нажимания ногами, под которыми расположены кнопки. Устройство подключается с помощью стандартного порта USB Type-A.
Однако геймеры не смогут использовать его для игр с автомобильными гонками, поскольку оно не имеет чувствительности к нажатию.
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Однако оно может стать отличным помощником при работе с компьютером, поскольку все педали можно запрограммировать, чтобы они заменяли любые клавиши клавиатуры.
Фото: Sanwa Supply
Фото: Sanwa Supply
Гаджет имеет встроенную память, в которой хранятся настройки. Так что если перенести его на другой компьютер, он будет работать так же, как и раньше. В то же время даже не нужно будет устанавливать драйвер на новый ПК.
Программировать можно не только отдельные нажатия клавиш, но и комбинации, которые могут быть полезны для игры или даже улучшить рабочий процесс в профессиональной среде.
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Контроллер 400-MA179 небольшой и может быть размещен почти под любым столом. Кабель имеет длину 2 метра, поэтому есть достаточно свободы для удобного размещения гаджета на полу.
Фото: Sanwa Supply
Фото: Sanwa Supply
Модель Sanwa Supply 400-MA179 можно найти на сайте ее японского производителя по цене, эквивалентной 36 долларам США. Sanwa Supply предоставляет 6-месячную гарантию на устройство, начинающуюся с момента покупки.
По материалам:
Фокус
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