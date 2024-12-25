Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году

Мир
18
Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году
Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году, Фото: freepik
Лидеры Китая согласились увеличить дефицит бюджета до 4% валового внутреннего продукта (ВВП) в следующем году. Это самый высокий показатель за всю историю. При этом сохраняется целевой экономический рост на уровне около 5%.
Об этом пишет Reuters.
Читайте также
Новый план дефицита сравнивается с первоначальным целевым показателем в 3% ВВП на 2024 год и соответствует более проактивной фискальной политике, которую проводят чиновники Политбюро и Центральной экономической рабочей конференции (CEWC).
После заседаний в прошлом году эти цифры были согласованы, но официально не объявлены.
Дополнительный 1% дефицита составляет примерно 1,3 триллиона юаней (179,4 миллиарда долларов).
Читайте также
Обычно такие цифры официально не объявляются до ежегодного заседания парламента в марте. Поэтому они могут измениться до законодательной сессии.
Отмечается, что такая политика является частью подготовки Китая к противодействию влиянию ожидаемого повышения пошлин США на китайский импорт после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.
Два источника заявили, что Китай сохранит неизменный целевой рост ВВП на уровне около 5% в 2025 году.
Читайте также
Центральный банк Китая перейдет на «более мягкую» денежно-кредитную политику, повышая ожидания большего понижения процентных ставок и вливания ликвидности.
Китай, вероятно, будет в значительной степени полагаться на финансовое стимулирование в следующем году, но может использовать другие инструменты для смягчения влияния пошлин.
По материалам:
lb.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.