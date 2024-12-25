Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году — Finance.ua

Китай увеличит бюджетный дефицит до рекордных 4% ВВП в 2025 году
Лидеры Китая согласились увеличить дефицит бюджета до 4% валового внутреннего продукта (ВВП) в следующем году. Это самый высокий показатель за всю историю. При этом сохраняется целевой экономический рост на уровне около 5%.
Об этом пишет Reuters.
Новый план дефицита сравнивается с первоначальным целевым показателем в 3% ВВП на 2024 год и соответствует более проактивной фискальной политике, которую проводят чиновники Политбюро и Центральной экономической рабочей конференции (CEWC).
После заседаний в прошлом году эти цифры были согласованы, но официально не объявлены.
Дополнительный 1% дефицита составляет примерно 1,3 триллиона юаней (179,4 миллиарда долларов).
Обычно такие цифры официально не объявляются до ежегодного заседания парламента в марте. Поэтому они могут измениться до законодательной сессии.
Отмечается, что такая политика является частью подготовки Китая к противодействию влиянию ожидаемого повышения пошлин США на китайский импорт после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.
Два источника заявили, что Китай сохранит неизменный целевой рост ВВП на уровне около 5% в 2025 году.
Центральный банк Китая перейдет на «более мягкую» денежно-кредитную политику, повышая ожидания большего понижения процентных ставок и вливания ликвидности.
Китай, вероятно, будет в значительной степени полагаться на финансовое стимулирование в следующем году, но может использовать другие инструменты для смягчения влияния пошлин.
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