Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность — Finance.ua

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Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность

Мир
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Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность
Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность
Германия оказалась в экономическом затруднении, которое может иметь долгосрочные последствия для всей Европы.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков.
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Снижение конкурентоспособности страны

Как пишет издание, тревогу вызывает то, что основную часть дефицита будет трудно восстановить из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и Volkswagen и Mercedes-Benz Group, пытающиеся не отставать от китайских автомобильных фирм.
Снижение национальной конкурентоспособности означает, что состояние каждого домохозяйства ФРГ ухудшается примерно на 2500 евро в год.
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При этом ситуацию будет сложно исправить из-за снижения конкурентоспособности страны. Эти сложности скажутся на всем Евросоюзе в целом.
«Германия не терпит краха за одну ночь. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, затяжное понижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней», — говорит основательница и директор Future Today Institute Эми Уэбб.
Журналисты отмечают, что Германия теряет больше энергоемкого производства, а экспорт падает, поскольку компании сдерживают внутренние инвестиции.
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Поскольку уровень жизни падает, избиратели ищут, кого обвинить, а социальная напряженность отталкивает иностранных талантов, в которых страна крайне нуждается.
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