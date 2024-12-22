Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность — Finance.ua

Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность Сегодня 22:21 — Мир

Экономика Германии на грани кризиса: страна теряет конкурентоспособность

Германия оказалась в экономическом затруднении, которое может иметь долгосрочные последствия для всей Европы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков.

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Экономика ФРГ на 5% меньше, чем могла бы быть без последствий пандемии.

Снижение конкурентоспособности страны

Как пишет издание, тревогу вызывает то, что основную часть дефицита будет трудно восстановить из-за структурных ударов, таких как потеря дешевой российской энергии и Volkswagen и Mercedes-Benz Group, пытающиеся не отставать от китайских автомобильных фирм.

Снижение национальной конкурентоспособности означает, что состояние каждого домохозяйства ФРГ ухудшается примерно на 2500 евро в год.

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При этом ситуацию будет сложно исправить из-за снижения конкурентоспособности страны. Эти сложности скажутся на всем Евросоюзе в целом.

«Германия не терпит краха за одну ночь. Вот что делает этот сценарий таким ужасающим. Это очень медленное, затяжное понижение. Не компании, не города, а всей страны и Европы вместе с ней», — говорит основательница и директор Future Today Institute Эми Уэбб.

Журналисты отмечают, что Германия теряет больше энергоемкого производства, а экспорт падает, поскольку компании сдерживают внутренние инвестиции.

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Поскольку уровень жизни падает, избиратели ищут, кого обвинить, а социальная напряженность отталкивает иностранных талантов, в которых страна крайне нуждается.

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