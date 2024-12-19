Украина может выиграть экономическую войну против россии, — The Economist Сегодня 20:02

Украина может выиграть экономическую войну против россии, — The Economist

Экономика Украины в целом перестроилась на реалии военного времени. Она по-прежнему на четверть меньше, чем в 2021 году, но впервые с 2022 года по некоторым ключевым параметрам здоровее, чем российская.

Издание The Economist пишет, что НБУ прогнозирует рост ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025 году.

Валюта стабильная, а процентная ставка в размере 13,5% остается на самом низком уровне за последние 30 месяцев. По сравнению с россией, где ставка может составить 23%, чтобы остановить падение рубля, банки выглядят неустойчивыми, а ВВП вырастет всего на 0,5−1,5% в 2025 году.

Тимофей Милованов из Киевской школы экономики считает, что проблемы с электричеством могут сократить рост ВВП на один процентный пункт в 2025 году.

Вторая проблема — и самая острая — это нехватка рабочей силы. С 2022 года мобилизация, миграция и война привели к сокращению рабочей силы более чем на пятую часть, до 13 миллионов человек. Спрос высокий: количество вакансий достигло 65 000 за неделю по сравнению с 7 000 в первые недели войны, но на среднюю вакансию приходится всего 1,3 заявки по сравнению с двумя в 2021 году.

Заработная плата растет. Министерства экономики и обороны находятся в состоянии перетягивания каната по мобилизации. Власти Украины до сих пор отказывались от максималистских требований военных лидеров в ущерб фронту.

Легких решений не существует. Пока даже те отрасли, которые считаются критически важными, могут защитить от призыва только половину своих работников. Нанять больше женщин сложно, ведь их также недостаточно, потому что многие уехали за границу, говорит Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии, аналитического центра в Киеве.

УНІАН По материалам:

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