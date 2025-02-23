Китай строит рекордное количество угольных электростанций — Finance.ua

Китай строит рекордное количество угольных электростанций
В 2024 году Китай приступил к строительству угольных электростанций общей мощностью 94,5 ГВт — это самый большой показатель за почти десять лет.
Об этом пишет Financail Times.
Исследователи из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) и Глобального энергетического мониторинга (GEM) отмечают, что эти темпы противоречат заявлениям властей о сокращении выбросов.
Развитие «зеленой» энергетики
В то же время страна активно развивает возобновляемые источники энергии: в 2024 году было установлено 356 ГВт ветровых и солнечных мощностей — это почти равно всей генерации США.
Президент Си Цзиньпин ранее заявлял, что выбросы углерода в стране достигнут пика к 2030 году, а к 2060 году Китай станет климатически нейтральным.
При этом Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов, на его долю приходится около 30% общемирового объема выбросов.
Почему Китай не отказывается от угля
Однако исследователи указывают на несколько причин, по которым Китай продолжает расширять угольную генерацию.
Во-первых, компании обязаны выкупать законтрактованные объемы угольной электроэнергии, что не стимулирует их переходить на «зеленые» источники.
Во-вторых, из-за отсутствия единого национального энергорынка регионы самостоятельно строят ТЭС для регулирования нагрузки в сети, даже если эти мощности не являются критически необходимыми.
Исследователи также отмечают, что 75% новых угольных проектов профинансировали угледобывающие компании, заинтересованные в сохранении спроса на топливо.
При этом средняя загруженность угольных электростанций в стране составляет лишь 50%, а появление новых мощностей еще больше снизит их использование.
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