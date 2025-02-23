Китай строит рекордное количество угольных электростанций — Finance.ua

Китай строит рекордное количество угольных электростанций Сегодня 23:09 — Мир

Китай строит рекордное количество угольных электростанций

В 2024 году Китай приступил к строительству угольных электростанций общей мощностью 94,5 ГВт — это самый большой показатель за почти десять лет.

Об этом пишет Financail Times.

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Исследователи из Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea) и Глобального энергетического мониторинга (GEM) отмечают, что эти темпы противоречат заявлениям властей о сокращении выбросов.

Развитие «зеленой» энергетики

В то же время страна активно развивает возобновляемые источники энергии: в 2024 году было установлено 356 ГВт ветровых и солнечных мощностей — это почти равно всей генерации США.

Президент Си Цзиньпин ранее заявлял, что выбросы углерода в стране достигнут пика к 2030 году, а к 2060 году Китай станет климатически нейтральным.

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При этом Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов, на его долю приходится около 30% общемирового объема выбросов.

Почему Китай не отказывается от угля

Однако исследователи указывают на несколько причин, по которым Китай продолжает расширять угольную генерацию.

Во-первых, компании обязаны выкупать законтрактованные объемы угольной электроэнергии, что не стимулирует их переходить на «зеленые» источники.

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Во-вторых, из-за отсутствия единого национального энергорынка регионы самостоятельно строят ТЭС для регулирования нагрузки в сети, даже если эти мощности не являются критически необходимыми.

Исследователи также отмечают, что 75% новых угольных проектов профинансировали угледобывающие компании, заинтересованные в сохранении спроса на топливо.

При этом средняя загруженность угольных электростанций в стране составляет лишь 50%, а появление новых мощностей еще больше снизит их использование.

Економічна Правда По материалам:

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