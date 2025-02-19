На фоне проблем с российской нефтью Китай «переметнулся» к другой стране — Finance.ua

На фоне проблем с российской нефтью Китай «переметнулся» к другой стране Сегодня 10:44

Поставки нефти из Ирана в Китай возросли в феврале. Это произошло после того, как трейдеры сгладили проблемы с логистикой, вызванные ужесточением американских ограничений.

Издание Bloomberg пишет, что, по словам трейдеров, к скачку привело увеличение количества передач с судна на судно, а также появление альтернативных терминалов приема.

По предварительным данным аналитической компании Kpler, объем импорта в феврале увеличится до 1,74 млн баррелей в день. Это на 86% больше, чем в январе, и самый высокий показатель с октября.

Китай является самым крупным покупателем иранской нефти, при этом большинство грузов отправляется на небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Торговля, являющаяся ключевым источником дохода для Тегерана, столкнулась с американскими санкциями, которые усилила администрация Трампа.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США намерены сократить экспорт нефти из Ирана до менее чем 10% от нынешнего уровня.

«Китайцы, а также, возможно, индийцы, покупают подпадающую под санкции нефть, и это неприемлемо», — заявил Бессент.

Следует отметить, что увеличение закупки иранской нефти произошло на фоне серьезных проблем с поставками российской нефти из-за санкций Вашингтона.

УНІАН По материалам:

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