На фоне проблем с российской нефтью Китай «переметнулся» к другой стране — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На фоне проблем с российской нефтью Китай «переметнулся» к другой стране

140
Поставки нефти из Ирана в Китай возросли в феврале. Это произошло после того, как трейдеры сгладили проблемы с логистикой, вызванные ужесточением американских ограничений.
Издание Bloomberg пишет, что, по словам трейдеров, к скачку привело увеличение количества передач с судна на судно, а также появление альтернативных терминалов приема.
По предварительным данным аналитической компании Kpler, объем импорта в феврале увеличится до 1,74 млн баррелей в день. Это на 86% больше, чем в январе, и самый высокий показатель с октября.
Китай является самым крупным покупателем иранской нефти, при этом большинство грузов отправляется на небольшие независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Торговля, являющаяся ключевым источником дохода для Тегерана, столкнулась с американскими санкциями, которые усилила администрация Трампа.
На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США намерены сократить экспорт нефти из Ирана до менее чем 10% от нынешнего уровня.
«Китайцы, а также, возможно, индийцы, покупают подпадающую под санкции нефть, и это неприемлемо», — заявил Бессент.
Следует отметить, что увеличение закупки иранской нефти произошло на фоне серьезных проблем с поставками российской нефти из-за санкций Вашингтона.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.