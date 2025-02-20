Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину — Finance.ua
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Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину

Казна и Политика
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Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину
Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину
Часть грузов, следующих по коридору Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Китай с Европой, планируется направить через Украину.
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Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский на заседании Офиса экспортеров в среду.
По его словам, УЗ уже полгода задействована в проекте. В качестве одного из шагов по его реализации планируется зарегистрировать в Казахстане компанию UZ Cargo East. При этом будут задействованы паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки», которые УЗ планировала передать Фонду госимущества Украины как непрофильные активы.
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«Состоялось заседание наблюдательного совета (в понедельник, 17 февраля — ИФ-У) на котором было согласовано создание нового юридического лица UZ Cargo East в Казахстане. Это предприятие для работы по срединному коридору из Китая в Европу через Украину», — рассказал Мураховский.
По его словам, рассматривается, что паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки» будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку, затем — из грузинского порта Поти в Одессу. Оттуда грузы будут отправляться в Европу.
«Мы станем оператором не только железнодорожных перевозок, но и морских. Конечная цель — создать такой коридор, который из Китая в Европу будет предоставлять услуги нашим клиентам под ключ», — сказал Мураховский.
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Как сообщил директор по коммерческой работе и логистике УЗ, следующее заседание, на котором обсудят указанный проект с участием представителей УЗ, состоится через две недели в Баку.
Мураховский добавил, что проект нового транснационального транспортного мультимодального коридора имеет поддержку со стороны правительств Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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