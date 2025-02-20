Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину — Finance.ua

Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину Сегодня 13:22 — Казна и Политика

Часть грузов из Китая будет идти в Европу через Украину

Часть грузов, следующих по коридору Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), соединяющего Китай с Европой, планируется направить через Украину.

Читайте также «Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике АО «Укрзализныця» Тимофей Мураховский на заседании Офиса экспортеров в среду.

По его словам, УЗ уже полгода задействована в проекте. В качестве одного из шагов по его реализации планируется зарегистрировать в Казахстане компанию UZ Cargo East. При этом будут задействованы паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки», которые УЗ планировала передать Фонду госимущества Украины как непрофильные активы.

Читайте также Укрзализныця повышает стоимость билетов на поезда в Варшаву и Будапешт

«Состоялось заседание наблюдательного совета (в понедельник, 17 февраля — ИФ-У) на котором было согласовано создание нового юридического лица UZ Cargo East в Казахстане. Это предприятие для работы по срединному коридору из Китая в Европу через Украину», — рассказал Мураховский.

По его словам, рассматривается, что паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки» будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку, затем — из грузинского порта Поти в Одессу. Оттуда грузы будут отправляться в Европу.

«Мы станем оператором не только железнодорожных перевозок, но и морских. Конечная цель — создать такой коридор, который из Китая в Европу будет предоставлять услуги нашим клиентам под ключ», — сказал Мураховский.

Как сообщил директор по коммерческой работе и логистике УЗ, следующее заседание, на котором обсудят указанный проект с участием представителей УЗ, состоится через две недели в Баку.

Мураховский добавил, что проект нового транснационального транспортного мультимодального коридора имеет поддержку со стороны правительств Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.