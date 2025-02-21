Раскрыты технические характеристики китайской лазерной гаубицы SH16A — Finance.ua

Раскрыты технические характеристики китайской лазерной гаубицы SH16A Сегодня 03:36 — Финтех и Карты

Раскрыты технические характеристики китайской лазерной гаубицы SH16A

Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-мм самоходную гаубицу SH16A на выставке IDEX 2025. Артиллерийская система стала продолжением предыдущих моделей SH1 и SH15 и базируется на восьмиколесном шасси VN-22, сообщает Army Recognition.

SH16A оснащена 155-мм/52-калиберной пушкой, способной использовать различные типы боеприпасов, в том числе управляемые снаряды и ракеты с верхней атакой. Максимальная дальность стрельбы достигает 56 км при использовании активно-реактивных боеприпасов. Автоматический механизм подзарядки с магазином на 30 снарядов позволяет гаубице быстро перезаряжаться путем замены магазинов.

Одной из ключевых особенностей является лазерная система зажигания, заменяющая традиционные капсульные механизмы. Она работает в двух режимах: прямое зажигание или многоточечное зажигание через оптоволоконную систему. Также SH16A оборудована антидроновыми средствами защиты и системой дымовых гранатометов, что повышает ее живучесть в бою.

Китай активно продвигает свои артиллерийские системы на Ближнем Востоке, где ранее Саудовская Аравия закупила гаубицы PLZ-45, а ОАЭ приобрели шесть буксируемых гаубиц AH4. На решение потенциальных покупателей влияют более низкая стоимость, меньше экспортные ограничения по сравнению с западными аналогами и возможность технологического трансфера.

noworries По материалам:

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