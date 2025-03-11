Китай становится лидером на рынке искусственного интеллекта вместо США — Finance.ua
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Китай становится лидером на рынке искусственного интеллекта вместо США

Технологии&Авто
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Китай становится лидером на рынке искусственного интеллекта вместо США
Китай становится лидером на рынке искусственного интеллекта вместо США
Еще недавно американские компании казались непоколебимыми лидерами в мире искусственного интеллекта. Но вдруг все поменялось. Пока акции технологических гигантов из США катятся вниз, китайские компании поднимаются вверх.
Китайская Alibaba недавно представила новую модель искусственного интеллекта, заявив о ее преимуществе над американским аналогом DeepSeek. Новинка от Alibaba работает более эффективно, тратит меньше ресурсов и открыта для свободного использования. Это заставило инвесторов обратить внимание на Китай.
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Успех Alibaba — не редкий случай. Китайские акции за последние несколько дней выросли стремительно. Компания Kingdee прибавила почти четверть стоимости. Tencent и Focus Technology поднялись на 10%. Рост Lenovo составил 9%. Даже Kuaishou, известная преимущественно своими видеоплатформами, неожиданно выиграла 16%. Интерес к китайскому рынку технологий вернулся, пока американские акции проседают.
В то же время в США наблюдается совсем другая картина. Лидер в сфере производства чипов — Nvidia — потерял 4% за два дня, и в 2025 году уже снизился на 17%. В целом индустрия американских полупроводников приближается к медвежьему рынку, потеряв 15% от своих максимальных февральских показателей.
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Инвесторы разочарованы. Они стали сомневаться в разумности колоссальных трат США на развитие искусственного интеллекта. Хотя гиганты, такие как Meta, Alphabet и Microsoft, и дальше тратят миллиарды долларов, аналитики теперь считают, что спрос на дорогостоящее оборудование для искусственного интеллекта будет ниже, чем ожидалось. Акции даже тех компаний, которые показали неплохие финансовые результаты (например, Marvell), тоже понесли потери.
Китайский рынок пока выглядит более стабильным. Аналитики объясняют это тем, что китайские компании смогли достичь таких же технологических прорывов, как США, но значительно дешевле. Инвесторов привлекает не только технологическая эффективность, но и умеренные цены на китайские акции.
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Также важным фактором стала поддержка со стороны китайских властей. Национальный народный конгресс Китая заявил, что будет активно способствовать развитию крупных моделей искусственного интеллекта. Это еще больше усилило оптимизм инвесторов.
Сегодня американский рынок искусственного интеллекта переживает период турбулентности. Высокие издержки, экономическая нестабильность и сомнения инвесторов серьезно подорвали доверие к американским компаниям. Между тем Китай не только успешно воспользовался этим кризисом, но и уверенно захватывает новые позиции. Кажется, что в гонке искусственного интеллекта теперь звучит китайский язык.
По материалам:
Terazus
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