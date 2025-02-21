Исследование показало, насколько люди готовы доверять искусственному интеллекту — Finance.ua

Исследование показало, насколько люди готовы доверять искусственному интеллекту Сегодня 06:49 — Финтех и Карты

Исследование показало, насколько люди готовы доверять искусственному интеллекту

Искусственный интеллект стал частью повседневной жизни, помогая в выборе фильмов или музыки. Однако можно ли доверять алгоритмам в важных сферах, таких как медицина или наем сотрудников?

Исследователи из Университета Южной Австралии обнаружили, что доверие к ИИ зависит от уровня знаний и значимости выбора. Опросив 2 тыс. респондентов из 20 стран, они выяснили, что люди со знанием статистики чаще доверяют алгоритмам в простых ситуациях, но сомневаются в них при принятии серьезных решений.

И наоборот, те, кто мало разбирается в статистике, полагаются на ИИ даже в медицинских или финансовых вопросах. Жители США, Великобритании и Японии, а также мужчины и пожилые люди проявили больше осторожности во взаимодействии с алгоритмами, особенно в контексте цифровизации бизнеса.

Исследователи отмечают, что развитие технологий опережает общественное осознание их рисков. Алгоритмы все чаще влияют на значимые процессы — от медицины до финансов, что требует критического мышления и понимания их ограничений.

В качестве примера система DeepSeek показала, что некорректные исходные данные могут привести к ошибочным решениям. В то же время, доверие растет, если алгоритмы основываются на прозрачной и проверенной информации.

Главный вывод — необходимо повышать компетентность в сфере ИИ, чтобы люди могли сознательно оценивать его надежность.

itechua По материалам:

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