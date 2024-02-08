Китай разрешил экспорт меда из Украины — Finance.ua

Китай разрешил экспорт меда из Украины Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Китай разрешил экспорт меда из Украины

Китай разрешил экспорт меда из Украины. Благодаря слаженной работе Госпродпотребслужбы и МИД, а также при поддержке Посольства Украины в Китайской Народной Республике пройдены все этапы согласования формы сертификата на экспорт меда в Китай. Процедура открытия рынка меда на КНР, которая началась еще в 2019 году, официально завершена, и данный рынок открыт для отечественных экспортеров.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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«Во время войны особенно важно поддерживать украинских экспортеров, открывать для них новые рынки сбыта продукции. Это создает новые возможности для украинского бизнеса зарабатывать деньги на внешних рынках, что положительно влияет на экономику Украины военного времени. МИД вместе с партнерами уделяет большое внимание этой работе, и нам шаг за шагом удается выводить больше компаний на большее количество рынков», — отметил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это первый рынок экспорта, который Госпродслужба открыла в этом году. Был проделан большой объем работы, проведено множество встреч, переговоров, осуществлен аудит государственной системы контроля в Украине. В планах — не останавливаться, а продолжать работать для обеспечения бесперебойного экспорта украинской продукции с целью усиления экономической стабильности и увеличения рабочих мест в нашей стране», — подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Напомним, Украина с 15 января 2024 переходит на использование онлайн-платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта/импорта/транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов.

Внедрение системы значительно упростит формальные процедуры осуществления экспорта и транзита пищевых продуктов на территорию Европейского Союза при пересечении государственной границы, говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Справка Finance.ua:

Забастовки на западных границах Украины с осени 2023 спровоцировали уменьшение объемов внешней торговли. Однако поток товаров быстро распределили, отправляя по другим направлениям. Об этом свидетельствуют данные «Инфляционного отчета» Национального банка Украины за январь 2024 года.

По оценкам Нацбанка, в ноябре 2023 г. наблюдался наибольший негативный эффект от этих ограничений. Прямые потери для экспорта товаров составили около 160 млн долларов, для импорта — 500 млн долларов.

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