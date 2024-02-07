В январе Украина достигла довоенного уровня экспорта по морю — Finance.ua

В январе Украина достигла довоенного уровня экспорта по морю
В январе Украина достигла довоенных объемов экспорта по морю и приближается к общим показателям, которые были до полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
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По его словам, в январе украинский экспорт в общей сложности составил $3,1 млрд, из них $1,9 млрд приходится на морской экспорт.
В последние шесть месяцев успешно функционирует украинский морской логистический коридор, после снятия блокады Черного моря и активизации морской торговли Украины.
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Касательно проекта страхования украинского экспорта от военных рисков Шмыгаль отметил, что успешно внедрено страхование судов, входящих в украинские порты.
Это помогает собирать внутренние ресурсы, в частности, каждая гривна, полученная от экспортной торговли, направляется на нужды обороны.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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