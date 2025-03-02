Китай погрузил вычислительный центр на дно моря: с какой целью — Finance.ua

Китай погрузил вычислительный центр на дно моря: с какой целью 02.03.2025, 00:18 — Технологии&Авто

Китай погрузил вычислительный центр на дно моря: с какой целью

Китай запустил новый подводный вычислительный центр, расположенный у побережья провинции Хайнань. Уникальная капсула данных, содержащая более 400 высокопроизводительных серверов, была погружена на дно моря, где подключается к терминалам данных через береговую станцию.

Это передовое решение обеспечивает колоссальную вычислительную мощность, эквивалентную одновременной работе 30 000 игровых компьютеров.

Особенности подводного центра

Главной особенностью центра стала его способность выполнять вычисления, которые заняли бы обычному компьютеру целый год, всего за одну секунду.

Он также может поддерживать до 7000 разговоров в секунду с ИИ-ассистентами на базе DeepSeek.

Использование морской воды для охлаждения позволило значительно повысить энергоэффективность и минимизировать потребление электроэнергии, пресной воды и земельных ресурсов.

Эксперты отмечают, что стабильная среда на глубине обеспечивает дополнительную защиту оборудования, исключая влияние пыли и колебаний температуры.

Стратегия развития ИИ

Такие интеллектуальные вычислительные центры являются ключевыми для развития искусственного интеллекта, предоставляя мощные ресурсы для исследований, обучения и автоматизации промышленных процессов.

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Ван Пэн, научный сотрудник Пекинской академии общественных наук, отмечает, что запуск центра в Линшуе усилит конкурентные позиции Китая в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений.

Конкуренция с США

Проект запущен на фоне технологической гонки между Китаем и США, особенно после недавнего прорыва DeepSeek, представившей мощную модель ИИ с более низкими затратами разработки.

Согласно данным SCMP, установка центра является частью более широкой стратегии Китая по созданию инфраструктуры для цифровых трансформаций.

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В период с 2022 по 2024 год в Китае было инициировано 219 проектов подобных центров, а прогнозы указывают на рост интеллектуальных вычислительных мощностей страны на 33,9% ежегодно до 2027 года.

Такие инициативы способствуют развитию автоматизированных производств, а также поддержанию сложных алгоритмических и аналитических задач.

Китайские технологические гиганты активно инвестируют в создание новых центров обработки данных, ориентируясь на развитие искусственного интеллекта, машинного обучения и других перспективных направлений. Новый центр в Хайнане стал еще одним шагом в этой масштабной программе модернизации.

НВ По материалам:

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