Китай является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения в россию — Еврокомиссия — Finance.ua
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Китай является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения в россию — Еврокомиссия

Мир
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Китай остается крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения в россию, которая использует их для военного производства. Без такой поддержки со стороны Китая россия не могла бы продолжать свою агрессивную войну против Украины.
Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль Ануни.
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«Китай является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения и чувствительных элементов, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и найдены на поле боя. Де факто, эти товары имеют военное предназначение. Мы серьезно обеспокоены также сообщениями, что китайские компании предоставляют компоненты для производства боевых дронов, используемых россией на поле боя, или даже поставляют полностью собранные боевые дроны. Без китайской поддержки россия не могла бы быть способна продолжать свою агрессивную войну против Украины с той же силой», — заявил спикер Европейской комиссии.
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Он отметил, что отношение ЕС к взаимоотношениям между россией и Китаем очень четкое. В этом контексте представитель напомнил, что ЕС решительно осуждает третьи страны, которые продолжают оказывать поддержку российской агрессивной войне, и призывает остановить всю такую ​​помощь. Это касается не только прямой военной поддержки, но также поставок товаров двойного назначения и «чувствительных» элементов, которые держат «на плаву» российский ВПК.
Как сообщалось, по данным Главного управления разведки МО Украины, российские захватчики все чаще используют для модернизации боевых дронов продукцию китайского производства, которая представляет альтернативу компонентам, поступающим от США, из европейских и других стран. В частности это касается интегральных схем для усовершенствования дронов Shahed-136, производимых китайской компанией Beijing Microelectronics Technology.
По материалам:
Укрінформ
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