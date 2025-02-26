Китайские производители ускоряют усилия по уклонению от пошлин Трампа — Finance.ua
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Китайские производители ускоряют усилия по уклонению от пошлин Трампа

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После введения новых 10% пошлин США на китайскую продукцию компания Agilian Technology, как и десятки других, ускорили перенос части производства из Китая в другие уголки Азии.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Еще до выборов в США компания готовилась к возможным пошлинам, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Один из клиентов Agilian попросил разработать план действий на этот случай, и руководство посетило Малайзийскую фабрику, чтобы оценить возможности переноса производства.
Теперь новые пошлины заставляют компанию быстрее запускать завод за границей, чтобы уже весной отправить первые партии товаров в США.
Для многих китайских производителей перспектива возвращения Трампа стала еще одним толчком для открытия заводов в Юго-Восточной Азии. Некоторые компании, ранее использовавшие стратегию «Китай плюс один» (сочетание производства в Китае и другой стране), теперь еще более активно переносят производство за границу.
Из-за роста пошлин некоторые заводы пытаются снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность в США. Однако во многих секторах Китая доходность и так низкая, поэтому простора для удешевления почти нет.
По материалам:
Економічна Правда
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