Китай может обогнать Францию ​​и США по количеству построенных АЭС — Bloomberg Сегодня 09:45 — Энергетика

Китай может обогнать Францию ​​и США по количеству построенных АЭС — Bloomberg

К следующему десятилетию Китай может обогнать Францию ​​и США и стать ведущим производителем атомной энергии. В стране на сегодняшний день строится 30 новых атомных электростанций.

Об этом сообщает Bloomberg

На китайском острове Хайнань завершается строительство Linglong One, первого в мире небольшого модульного ядерного реактора для коммерческих целей. Это часть национальной программы атомных электростанций, целью которой является уменьшение зависимости от угля и импортного топлива.

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Китай утверждает создание атомных электростанций с 1981 года и теперь страна может обогнать Францию ​​и США по количеству построенных АЭС до 2030 года. BloombergNEF прогнозирует, что Китай, где строится 30 новых реакторов, потратил миллиарды на исследования и эксперименты. Linglong One, одобренный Международным агентством по атомной энергии, будет завершен до конца следующего года.

Китайская стратегия включает в себя масштабные государственные инвестиции, стандартизацию конструкций реакторов и армию обученных работников. Это позволяет избежать превышения расходов и задержек, подобных тем, что наблюдаются на Западе. Например, низкая процентная ставка по займам значительно снижает стоимость ядерной энергии, делая ее конкурентоспособной.

Китай также сосредоточен на развитии реакторов нового поколения, таких, как Hualong One с расширенными системами безопасности. Половина новых и планируемых реакторов относятся к данной категории.

Кроме того, Китай начал коммерческую деятельность на Shidaowan One, первом в мире высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе четвертого поколения, который может располагаться вдали от побережья.

Для дальнейшего развития ядерной энергетики Китай также представил национальную компанию, которая ускорит разработку ядерного синтеза. Доля страны в мировых ядерных патентах выросла с 1,3 до 13,4% с 2008 по 2023 год, что демонстрирует ее лидерство в этой сфере.

Несмотря на успехи, Китай сталкивается с безопасностью и геополитическими вызовами. Вероятная утечка на заводе Тайшань в 2021 году вызвала обеспокоенность, хотя Китай отрицал этот инцидент. Кроме того, все реакторы построены вблизи прибрежных мегаполисов, что требует развития внутренних проектов для достижения целевых показателей мощности.

Китай использует ядерные технологии для укрепления международных связей, но геополитическая напряженность препятствует реализации амбициозных планов, в частности, в Великобритании. Однако даже если западные страны не желают импортировать китайские ядерные технологии, они могут воспользоваться китайской моделью развития, демонстрирующей значительные шаги к чистой, круглосуточной энергии.

Китайский посланник Цуй уверен, что китайская модель работает и может проложить путь к ядерному возрождению. Он сравнил этот путь с наступлением новой весны.

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