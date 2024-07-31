Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала рф, — Мэлони — Finance.ua
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Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала рф, — Мэлони

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На данный момент Китай не заинтересован в поддержке промышленного потенциала россии.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
Как рассказала Мэлони, во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином они «достаточно четко подняли вопрос поддержки россии со стороны Китая, пытаясь вместе обсудить то, какие интересы есть у каждого».
«Я думаю, что Китай не заинтересован на данном этапе в поддержке промышленного потенциала россии, даже если, как мы знаем, он не вмешивается напрямую», — отметила премьер Италии.
Мэлони также надеется, что Китай «может играть ведущую роль» в разрешении войны в Украине.
«Президент Си Цзиньпин вчера сказал, что Китай всегда работает над мирным сосуществованием между народами, и здесь я хотела бы видеть предпринимаемые в этом направлении шаги», — добавила глава итальянского правительства.

Визит Мэлони в Китай

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони находится с визитом в Китае. Ее цель — стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.
Визит продлится с 27 по 31 июля. Мэлони запланировала встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.
В частности, переговоры с Си Цзиньпином премьер-министр Италии провела вчера, 29 июля. Среди обсуждаемых тем была и война россии против Украины.
По материалам:
РБК daily
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