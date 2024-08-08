Китай запустил свою первую партию Интернет-спутников — Finance.ua

Китай запустил свою первую партию Интернет-спутников 08.08.2024, 00:46 — Технологии&Авто

Китайская государственная компания Yuanxin Satellite успешно запустила первые 18 из 14 тысяч Интернет-спутников, которые предстоит вывести на орбиту к 2030 году.

Китай официально приступил к созданию гигантской сети спутников Интернет Qianfan Constellation (G60 Constellation). Проект по созданию китайской глобальной низкоорбитальной спутниковой Интернет-сети (LEO), которая может бросить вызов Starlink от SpaceX, был начат только в прошлом году, но у него уже есть очень амбициозные планы.

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Как сообщает South China Morning Post, до конца 2025 года компания планирует иметь на орбите 648 спутников, чтобы обеспечить региональное покрытие сети, а затем сделать свое покрытие глобальным к 2027 году и эксплуатировать более 14 000 спутников к 2030 году. Для сравнения, SpaceX Илона Маска развернула более 6 тысяч спутников за 4 года.

Спутники, запущенные на этой неделе, были сделаны компанией GeneSat в Шанхае. В интервью Shanghai Securities News в июне руководитель GeneSat рассказал о планах увеличить скорость запусков в 2−3 раза и запускать 36 и 54 спутников во время одного взлета.

НВ По материалам:

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