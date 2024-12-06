«Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25% — Finance.ua
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«Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25%

Личные финансы
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«Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25%
«Киевстар» заявил о повышении тарифов на 25%
Крупнейший мобильный оператор Киевстар в среднем на 25% повышает плату за услуги, предоставляя абонентам больше услуг и бонусов.
Об этом сообщили в пресс-службе «Киевстара» в ответ на запрос «Интерфакс-Украина».
«Компания пересмотрела условия части тарифных планов для абонентов контракта, а до конца года пересмотрит еще часть тарифов предоплаты. В среднем цена изменится на 25% от стоимости тарифа», — рассказали в пресс-службе «Киевстара».
Абоненты получат больше преимуществ и услуг в тарифе: дополнительные минуты для звонков на другие сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета, а также возможность подключения дополнительных безлимитных сервисов, отметили в пресс-службе.
В рамках тарифных планов «Love ua Свет Контракт 2023», «Ваш Регион», «Ваш Оптимум», Smart Max, «Ваш Премиум», «Ваш Премиум+» тарифы уже изменились. Дополнительно, в планах появились акционные услуги: безлимитный интернет, безлимитные звонки и безлимитные SMS, которые можно подключить до 30 июня 2025 года включительно.
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Также закрыты тарифные планы: «Ваш Выбор», Smart, Киевстар 4G, «Безлим», «Киевстар 4G Extra+ 2018», «Love ua Магнит Контракт 2023». Пользователям этих тарифов компания предложила другие, более приближенные к их потребительским потребностям, сообщили в пресс-службе.
Выбор тарифов, подлежащих изменениям, зависит от многих факторов. В частности, учитывают рост потребления услуг, а также тот факт, что цена некоторых тарифов долго оставалась неизменной, отмечают в пресс-службе. Также «Киевстар», чтобы оптимизировать процессы обслуживания и обеспечить эффективность операций, периодически унифицирует тарифные планы, закрывая их для новых подключений.
В компании подчеркнули, что абонент может выбрать другой тариф, который лучше всего соответствует его потребностям и возможностям.
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В последний раз перед нынешним повышением компания повышала тарифы для части абонентов в апреле-мае 2024 года. Это никогда не происходит одномоментно для всех клиентов: индексация проходит частями и для разных групп абонентов, отметили в пресс-службе «Киевстар».
Сообщается, что некоторые тарифные планы не менялись более года, а для ряда других изменений не было с начала полномасштабного вторжения рф.
На решение об изменении стоимости услуг повлиял рост объемов потребления, экономическая ситуация и затраты на обеспечение сети альтернативными источниками электроэнергии, говорят в пресс-службе, отмечая, что происходящие изменения являются вынужденным шагом и обоснованной реакцией компании.
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Согласно данным Госстата, стоимость телекоммуникационных услуг с начала года выросла в среднем на 4,3%, тогда как цены на электроэнергию повысились на 63,6%, коммунальные услуги — на 18,6%, а на продукты питания — на 10,8%, уточнили в пресс-службе.
«Пересмотр тарифов позволит компании продолжать инвестировать в усовершенствование сети и обеспечение стабильной связи для наших абонентов. Благодаря этим изменениям мы сможем еще активнее работать над энергоустойчивостью, поддержкой бесперебойной работы сети, развитием 4G и строительством новых базовых станций по всей стране, чтобы наши услуги становились еще более доступными и качественными», — сообщили в пресс-службе «Киевстара».
В компании не смогли спрогнозировать, как ситуация будет развиваться в 2025 году, отметив, что «точных дат или перечня тарифов, которые могут измениться, нет».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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