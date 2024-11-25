Как изменятся тарифы Киевстар с 29 ноября: какие будут закрыты — Finance.ua
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Как изменятся тарифы Киевстар с 29 ноября: какие будут закрыты

Личные финансы
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Как изменятся тарифы Киевстар с 29 ноября: какие будут закрыты
Как изменятся тарифы Киевстар с 29 ноября: какие будут закрыты
С 29 ноября 2024 года абоненты предоплаты смогут подключить новые тарифы LOVE UA Свет, LOVE UA Сила и специальный тариф для интернета — СуперГиг.
Об этом сообщили в компании Киевстар.
В новых тарифах LOVE UA Свет и LOVE UA Сила, а также тарифе LOVE UA Магнит абоненты смогут пользоваться акционными Суперсилами Безлим, выбрав безлимитные интернет, звонки или SMS.
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Продлится срок подключения акционных Суперсил до 30 июня 2025 года включительно.
Также с 29 ноября 2024 года текущие тарифы будут закрыты для подключения и будут называться: LOVE UA Свет 2024, LOVE UA Песня 2024, LOVE UA Сила 2024, СуперГиг 2024.
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В Киевстаре отметили, что если вы уже пользуетесь одним из этих тарифов или подключите его до 28 ноября 2024 года включительно, наполнение и условия для вас останутся неизменными.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщили в компании Киевстар, с 16 сентября 2024 года изменилась стоимость некоторых услуг: обновили тариф SIM для устройств и стартовый пакет Smart SIM.
  • Киевстар изменил стоимость услуг роуминга в Кабо Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко.
  • Напомним, Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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