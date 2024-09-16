С 16 сентября «Киевстар» изменил стоимость услуг — Finance.ua

С 16 сентября «Киевстар» изменил стоимость услуг
Как сообщили в компании Киевстар, с 16 сентября 2024 года изменилась стоимость некоторых услуг: обновили тариф SIM для устройств и стартовый пакет Smart SIM.
Об этом говорится на сайте компании.
Обновленная стоимость
- Подключение тарифа SIM для устройств — 100 грн.
- Стартовый пакет Smart SIM — 100 грн.
«Мы пересматриваем стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами», написали в компании.
Напомним, Киевстар представил тариф на Интернет при отключении электричества. Оператор отмечает, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания.
Компания продолжает инвестировать в энергонезависимость сети и расширяет услугу для других городов Украины, чтобы все больше людей имели доступ к интернету в любых условиях.
Справка Finance.ua:
- В связи с повышением тарифов международными партнерами, Киевстар меняет стоимость услуг роуминга в Кабо-Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко.
- Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.
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