С 16 сентября «Киевстар» изменил стоимость услуг — Finance.ua

С 16 сентября «Киевстар» изменил стоимость услуг Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

С 16 сентября «Киевстар» изменил стоимость услуг

Как сообщили в компании Киевстар, с 16 сентября 2024 года изменилась стоимость некоторых услуг: обновили тариф SIM для устройств и стартовый пакет Smart SIM.

Об этом говорится на сайте компании.

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Обновленная стоимость

Подключение тарифа SIM для устройств — 100 грн.

Стартовый пакет Smart SIM — 100 грн.

«Мы пересматриваем стоимость тарифов, стартовых пакетов и других услуг, чтобы продолжать увеличивать инвестиции, чтобы расширять сеть и оснащать ее дополнительными источниками питания, генераторами», написали в компании.

Напомним, Киевстар представил тариф на Интернет при отключении электричества. Оператор отмечает, что абоненты могут пользоваться домашним интернетом даже при отключении электричества, поскольку 90% сети домашнего интернета оборудованы источниками бесперебойного питания.

Компания продолжает инвестировать в энергонезависимость сети и расширяет услугу для других городов Украины, чтобы все больше людей имели доступ к интернету в любых условиях.

Справка Finance.ua:

В связи с повышением тарифов международными партнерами, Киевстар меняет стоимость услуг роуминга в Кабо-Верде и Мальдивах. Также улучшатся условия роуминга в Марокко.

Еврокомиссия 10 июля еще на 12 месяцев продлила соглашение о роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами.

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