Vodafone меняет тарифы с 1 сентября — Finance.ua

Vodafone меняет тарифы с 1 сентября
Vodafone, один из крупнейших украинских операторов мобильной связи, объявил об обновлении тарифов для бизнес-клиентов.
Цены на сервисы изменятся с 1 сентября. Вместе с ценами изменится наполнение тарифных планов.
С 1 сентября тарифы повысятся:
- Start — со 155 грн до 175 грн;
- Pro — с 200 грн до 225 грн;
- Unlim — с 270 грн до 300 грн;
- Unlim Plus — с 340 грн до 380 грн;
- Ultra L — с 475 грн до 525 грн;
- Utra XL — с 700 грн до 770 грн.
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Дополнительные услуги
Каждый из пакетов Vodafone Business с 1 сентября получит безлимитную связь в сети с абонентами, находящимися на территории Украины.
Для пользователей тарифных планов Start и Pro будет увеличен объем мобильного трафика: в пакете Start — до 20 Гб, а в пакете Pro — до 30 Гб. В то же время другие тарифные планы бизнес-линейки Vodafone будут иметь безлимитный мобильный интернет.
Еще одно приятное преимущество для клиентов Vodafone Business — услуга Online PASS, которая будет доступна пользователям всех тарифных планов бизнес-линейки. Услуга позволяет пользоваться наиболее популярными приложениями без ограничений, несмотря на количество использованного трафика.
Справка Finance.ua:
- Мобильный оператор Vodafone готовит к повышению стоимости ряда своих тарифов. Изменения произойдут уже с 1 августа и затронут не только цены, но и наполнение отдельных предложений.
- Как сообщили в самом операторе, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн — после повышения расценок его стоимость будет составлять 190 грн/месяц вместо текущих 175 грн.
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