Vodafone повышает цены с 1 августа — Finance.ua

Vodafone повышает цены с 1 августа Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Vodafone повышает цены с 1 августа

Мобильный оператор Vodafone готовится к повышению стоимости ряда своих тарифов. Изменения произойдут уже с 1 августа и коснутся не только цен, но и наполнения отдельных предложений.

Vodafone Red Start подорожает на 15 грн — после повышения расценок его стоимость составит 190 грн/месяц вместо нынешних 175 грн. Так, сообщили в самом операторе , тарифподорожает на 15 грн — после повышения расценок его стоимость составит 190 грн/месяц вместо нынешних 175 грн.

Тариф Vodafone Red Pro подорожает на 30 грн — с текущих 230 грн/месяц до 260 грн. «В то же время, мы увеличиваем объем интернета: с 30 до 40 ГБ; минут на другие сети Украины: с 250 до 350 мин», — рассказали в операторе.

Стоимость тарифа Vodafone Red Max увеличится на 30 грн — до 330 грн/месяц. При этом увеличивается:

объем интернета с 50 до 60 ГБ;

минуты на другие сети Украины — с 400 до 500 мин.

Стоимость тарифа Vodafone Red Unlim Plus увеличится на 50 грн — до 400 грн/месяц. Также увеличится объем минут на другие сети Украины — с 500 до 600 мин.

Тариф Vodafone Red Unlim Max подорожает на 50 грн — с 450 грн/месяц до 500 грн. «Увеличиваем объем минут в другие сети Украины: с 700 до 800 мин», — рассказали в Vodafone.

Помимо этого, во все этих тарифах, а также Vodafone ULTRA, изменится стоимость звонков на другие сети Украины при преждевременном использовании месячного пакета услуг. С 1 августа это будет стоит 1,5 грн/мин. Также в некоторых предложениях изменится стоимость интернета — при условии того же преждевременного использования месячного пакета услуг.

Обозреватель По материалам:

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