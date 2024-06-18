Vodafone изменил тарифы: за что придется платить больше — Finance.ua

Vodafone изменил тарифы: за что придется платить больше Сегодня 17:02 — Личные финансы

Vodafone изменил тарифы: за что придется платить больше

Оператор мобильной связи Vodafone с 17 июня изменил часть тарифов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Тариф Vodafone Turbo

Изменится стоимость тарифа Vodafone Turbo. Теперь за него придется платить на 15 гривен больше. Стоимость пакета повысилась до 180 грн/4 недели. В тариф включили также дополнительные услуги:

интернет стал безлимитным;

объем минут по стране оставили без изменений (800 минут).

Изменения в других тарифах

Тариф Joice Start/Start Special подорожал на 20 гривен — 200 грн/4 недели за 800 минут и 25 ГБ интернета.

Тариф Joice Pro подорожал на 30 грн — до 260 грн/4 недели за 1,2 тыс. минут и 35 ГБ интернета.

Тариф Joice Max подорожал на 30 гривен, до 330 грн., за 1,6 тыс. минут и 50 ГБ интернета.

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«После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС). А за звонки по факту использования», — добавили в компании.

Напомним, «Киевстар» предупредил о закрытии популярных тарифов с 13 июня.

В феврале Vodafone уже менял стоимость некоторых своих предложений, повысив их цену на 25−50 гривен. Причиной повышения тарифов, как заявляли тогда в Vodafone, был рост расходов на поддержку и восстановление сети. Компания также отмечала, что они инвестируют значительные средства в расширение географии сети и повышение скорости доступа, а также восстановление связи в регионах с вооруженными конфликтами.

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Обозреватель По материалам:

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