«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з 13 червня — Finance.ua

«Київстар» попереджає про закриття популярних тарифів з 13 червня
З 13 червня 2024 року почнуть діяти зміни у деяких контрактних тарифах.
Про це попереджає Київстар.
Будуть закриті для підключення нових абонентів тарифи:
- LOVE UA Контракт,
- LOVE UA Світло Контракт — називатиметься LOVE UA Світло Контракт 2023,
- LOVE UA Магніт Контракт — називатиметься LOVE UA Магніт Контракт 2023,
Наповнення цих тарифів для чинних абонентів не зміниться.
Нові трифи
Також з 13 червня 2024 рокудля контрактних абонентів будуть доступні для підключення нові тарифи LOVE UA Магніт Контракт та LOVE UA Світло Контракт — спеціальний тариф для абонентів, що планують перейти на Київстар від іншого мобільного оператора зі збереженням номера.
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Довідка Finance.ua:
- Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» з метою збалансування збільшених витрат на обслуговування абонентів і надходжень ініціював зміни для низки тарифних планів. Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об’ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
- В «Київстар» пояснили абонентам, чому обслуговування номера може зупинитися. Як повідомляють у «Київстар», заявку на призупинення обслуговування номеру всі абоненти можуть оформити в онлайн-чаті, в найближчому магазині Київстар або за номером 466. Контрактним абонентам рекомендується скористатися для цього додатком «Мій Київстар».
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