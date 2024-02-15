Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів — Finance.ua

Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх тарифів

Vodafone планує з 22 лютого змінити вартість деяких своїх пропозицій, підвищивши їх ціну на 25−50 гривень.

Цю інформацію оприлюднили в самому Vodafone, додавши, що разом зі зростанням вартості тарифів планується також збільшення їхнього обсягу, зокрема, обсягу наданого інтернету.

«Внаслідок зростання витрат на підтримку та відновлення мережі, ми мусимо адаптувати вартість наших тарифів з 22.02.24. Однак, разом з цим буде збільшено обсяг інтернету», — пояснили у компанії.

Vodafone планує підвищити вартість таких тарифів:

Тариф SuperNet Pro подорожчає на 35 гривень в місяць, змінюючись з поточних 245 до 280 гривень. При цьому обсяг інтернету зросте з 30 до 40 ГБ.

Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожчає на 30 гривень в місяць, з 170 гривень до 200 гривень, при цьому обсяг інтернету на максимальній швидкості збільшиться на 10 ГБ, до 50 ГБ після 22 лютого.

Вартість тарифу Light+ збільшиться з 125 гривень за 4 тижні до 145 гривень на місяць, а об'єм інтернету зросте на 5 ГБ, до 10 ГБ.

Тариф SuperNet Start 2019 підвищиться на 25 гривень в місяць, до 195 гривень, інтернет-трафік збільшиться до 18 ГБ.

Вартість тарифу SuperNet Start збільшиться на 25 гривень в місяць, з поточних 175 гривень до 200 гривень, а обсяг інтернету збільшиться з 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожчає на 50 гривень, з 360 гривень на місяць до 410 гривень, при цьому обсяг інтернету на максимальній швидкості збільшиться на 20 ГБ, до 80 ГБ після 22 лютого.

Причини

Причиною підвищення тарифів, як заявили у Vodafone, є зростання витрат на підтримку та відновлення мережі. Компанія також зазначила, що вони інвестують значні кошти в розширення географії мережі та підвищення швидкості доступу, а також у відновлення зв’язку в регіонах зі збройними конфліктами.

У загальному, найдешевшим тарифом у Vodafone є Turbo з акцією «TurboБезлім», який коштує 165 гривень за 4 тижні, і включає в себе 20 ГБ інтернету, 800 хвилин дзвінків по Україні, після чого безлімітні в мережі, а також 50 SMS на всі мобільні мережі за 1,50 гривень на день.

itechua За матеріалами:

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