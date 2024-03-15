Vodafone продает свой итальянский бизнес подконтрольной швейцарскому правительству компании за 8 млрд евро — Finance.ua
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Vodafone продает свой итальянский бизнес подконтрольной швейцарскому правительству компании за 8 млрд евро

Фондовый рынок
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Vodafone продает свой итальянский бизнес подконтрольной швейцарскому правительству компании за 8 млрд евро
Vodafone продает свой итальянский бизнес подконтрольной швейцарскому правительству компании за 8 млрд евро
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom покупает итальянский бизнес британской компании Vodafone за 8 млрд евро.
Об этом сообщает Reuters.
Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своим итальянским подразделением Fastweb. Более эффективная структура затрат и другие факторы позволят достичь синергии в размере ориентировочно 600 млн евро в год.
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Ожидается, что сделка будет завершена в I квартале 2025 года. Правительство Швейцарии, которое является контрольным акционером Swisscom, отдельно заявило о поддержке соглашения.
Напомним, в прошлом году новая руководительница телекоммуникационного гиганта Vodafone Маргерита Делла Валле заявляла, что компания сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году.
По материалам:
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