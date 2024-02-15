Vodafone планирует с 22 февраля изменить стоимость некоторых своих тарифов — Finance.ua

Vodafone планирует с 22 февраля изменить стоимость некоторых своих тарифов Сегодня 09:33 — Фондовый рынок

Vodafone планирует с 22 февраля изменить стоимость некоторых своих тарифов

Vodafone планирует с 22 февраля изменить стоимость некоторых своих предложений, повысив их цену на 25−50 гривен.

Эта информация была обнародована в самом Vodafone, добавив, что вместе с ростом стоимости тарифов планируется также увеличение их объема, в частности, объема предоставляемого интернета.

«В результате роста затрат на поддержку и восстановление сети, мы должны адаптировать стоимость наших тарифов с 22.02.24. Однако вместе с этим будет увеличен объем интернета», — пояснили в компании.

Vodafone планирует повысить стоимость следующих тарифов:

Тариф SuperNet Pro подорожает на 35 гривен в месяц, изменяясь с текущих 245 до 280 гривен. При этом объем Интернета вырастет с 30 до 40 ГБ.

Тариф SuperNet Turbo 2019 подорожает на 30 гривен в месяц со 170 гривен до 200 гривен, при этом объем интернета на максимальной скорости увеличится на 10 ГБ, до 50 ГБ после 22 февраля.

Стоимость тарифа Light+ увеличится со 125 гривен за 4 недели до 145 гривен в месяц, а объем интернета вырастет на 5 ГБ до 10 ГБ.

Тариф SuperNet Start 2019 повысится на 25 гривен в месяц, до 195 гривен, интернет-трафик увеличится до 18 ГБ.

Стоимость тарифа SuperNet Start увеличится на 25 гривен в месяц с текущих 175 гривен до 200 гривен, а объем интернета увеличится с 15 до 20 ГБ.

Тариф SuperNet Unlim подорожает на 50 гривен, с 360 гривен в месяц до 410 гривен, при этом объем интернета на максимальной скорости увеличится на 20 ГБ до 80 ГБ после 22 февраля.

Причины

Причиной повышения тарифов, как заявили в Vodafone, является рост расходов на поддержку и восстановление сети. Компания также отметила, что они инвестируют значительные средства в расширение географии сети и повышение скорости доступа, а также восстановление связи в регионах с вооруженными конфликтами.

В общем, самым дешевым тарифом в Vodafone является Turbo с акцией «TurboБезлим», который стоит 165 гривен за 4 недели, и включает в себя 20 ГБ интернета, 800 минут звонков по Украине, после чего безлимитные в сети, а также 50 SMS на все мобильные сети за 1,50 гривен в день.

itechua По материалам:

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