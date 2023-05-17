Vodafone скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років: причини — Finance.ua
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Vodafone скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років: причини

Фондовий ринок
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Vodafone скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років: причини
Vodafone скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років: причини
Нова керівниця телекомунікаційного гіганта Vodafone Маргеріта Делла Валле заявила у вівторок, що скоротить 11 тисяч робочих місць протягом трьох років, оскільки прогнозує падіння вільного грошового потоку на 1,5 млрд євро в цьому році.
Про це пише Reuters.
Скорочення робочих місць є найбільшим в історії Vodafone, в якому працює близько 100 тис. людей по всій Європі та Африці, що робить його одним з найвідоміших корпоративних брендів Британії.
«Наші результати були недостатньо хорошими», — сказала Делла Валле, яку минулого місяця було призначено новим генеральним директором на постійній основі.
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«Моїми пріоритетами є клієнти, простота і зростання», — додала вона.
Акції Vodafone відкрилися падінням на 4,5%, що стало найбільшим падінням серед індексів FTSE 100, які впали до найнижчого рівня з початку січня.
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«Похмурі результати діяльності - це те, що ринки останнім часом очікували від Vodafone, і результати за рік не змінили цю тенденцію», — сказав аналітик фондового ринку Hargreaves Lansdown Метт Бріцман.
Делла Валле зазначила, що Німеччина, найбільший ринок Vodafone, демонструє низькі результати, а Іспанія, яка останніми роками страждає від жорсткої конкуренції, перебуває на стадії стратегічного перегляду.
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Підкреслюючи тиск на бізнес, Vodafone заявив, що цього фінансового року він отримає 3,3 мільярда євро грошових коштів, порівняно з 4,8 мільярда євро за рік, що закінчився в березні 2023 року. Аналітики очікували 3,6 мільярда євро.
За рік, що закінчився в березні, тиск у Німеччині та підвищення цін на енергоносії призвели до зниження основного прибутку групи Vodafone на 1,3% до 14,7 мільярда євро, що не відповідає її власному прогнозу.
Vodafone заявив, що європейський телекомунікаційний ринок протягом тривалого часу забезпечував низький прибуток на капітал, інвестований у мережі, а його відносні показники з часом погіршилися.
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Інвестори-активісти та конкуренти також назвали британську групу громіздкою і такою, що повільно реагує на ринкові зміни.
Делла Валле заявила, що буде максимізувати потенціал бізнес-клієнтів, давню сильну сторону Vodafone, зосередившись при цьому на базових речах, таких як обслуговування клієнтів, на споживчому ринку.
Vodafone вже почав скорочувати робочі місця на своїх великих ринках, звільнивши 1 тис. співробітників в Італії на початку цього року, а в ЗМІ з’явилася інформація про те, що компанія планує скоротити близько 1 300 співробітників у Німеччині.
Попередник Делла Валле Нік Рід, який пішов у відставку в грудні, заявляв про необхідність консолідації на таких великих ринках, як Велика Британія, де Vodafone веде переговори з конкуруючою компанією Hutchison’s Three UK протягом щонайменше дев’яти місяців.
Але у вівторок Vodafone заявив, що немає жодної впевненості в тому, що будь-яка транзакція буде врешті-решт узгоджена.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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